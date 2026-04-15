Preocupación en Colón por fallo judicial y cuestionamientos a la gestión municipal

El Comité de la Unión Cívica Radical (UCR) de la ciudad de Colón manifestó su “profunda preocupación” ante una reciente condena judicial que obliga a la Municipalidad a relocalizar el predio de disposición final de residuos urbanos.

A través de un comunicado de prensa, el espacio político sostuvo que el fallo es consecuencia de “años de desidia y falta de políticas ambientales serias”, y advirtió que la medida implicará un costo económico que recaerá sobre los vecinos.

En el mismo documento, la UCR vinculó esta situación con otros antecedentes judiciales que, según señalaron, reflejan “una gestión administrativa deficiente”. En ese sentido, recordaron un caso en el que el municipio debió afrontar el pago de una indemnización por un despido considerado indebido, lo que —indicaron— generó un perjuicio económico para la comunidad.

Por otra parte, el comunicado hace referencia a versiones sobre la posible falta de cobertura del Instituto Autárquico del Seguro de Entre Ríos (IAPSER) en relación a los gastos derivados de un accidente que involucró al intendente. Desde el espacio opositor señalaron que, de confirmarse esta situación, se generaría un escenario de incertidumbre que requiere “una aclaración inmediata” por parte de las autoridades.

“Colón no puede seguir siendo noticia por condenas judiciales y falta de previsión”, expresaron, al tiempo que exigieron una reacción del gobierno municipal y un mayor compromiso con la legalidad y la transparencia en la gestión pública.

El comunicado lleva la firma de Marcelo Fabián Gallay, presidente del Comité de la UCR de Colón.