Sorprendieron a dos hombres robando autopartes en un garaje y fueron detenidos

El hecho ocurrió en calle Urquiza al 800 de Colón. Los sospechosos fueron aprehendidos en flagrancia mientras sustraían elementos de un vehículo.

En la noche del sábado, personal policial de la Jefatura Departamental Colón intervino en un domicilio ubicado en calle Urquiza al 800, tras recibir un aviso sobre la presencia de dos individuos que habrían ingresado con fines ilícitos.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que los sospechosos se encontraban en el interior de un garaje abierto, donde estaban sustrayendo cables del motor y distintas autopartes de un vehículo Renault 19 estacionado en el lugar.

Ante esta situación, se procedió a la aprehensión de ambos sujetos, de 25 y 23 años de edad, quienes fueron sorprendidos en plena acción.

Informada la Unidad Fiscal en turno, se dispuso el traslado de los detenidos a sede policial, donde quedaron alojados a disposición de la Justicia en el marco de una causa por tentativa de robo en flagrancia.