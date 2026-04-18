Colón: Se puso en marcha el Programa Bicentenario de Alejo Peyret

La Municipalidad de Colón dio inicio formal al «Programa Municipal Bicentenario de Alejo Peyret», bajo el lema «El visionario elegido por Urquiza». El programa busca revalorizar la figura de quien fuera administrador de la Colonia San José, educador, filósofo y pionero del desarrollo regional. El acto contó con la presencia de concejales de Colón y San José, funcionarios referentes históricos de la Ciudad, fuerzas de seguridad y vecinos. Estuvieron presentes además los legisladores Mauro Godein y Ramiro Favre y la viceintendente de San José a cargo del Ejecutivo Mirta Pérez.

Un encuentro con la historia y el pensamiento

Las actividades comenzaron con un encuentro clave entre el Intendente José Luis Walser y el historiador y filósofo Américo Schvartzman. Durante la charla, se profundizó en la vigencia del pensamiento de Peyret, destacando su perfil como un intelectual de relevancia nacional cuyas ideas sobre el cooperativismo y el progreso social siguen resonando hoy. «Rescatar la figura de Peyret es fortalecer nuestra identidad. Personas como él y Quirós tuvieron una visión de largo plazo que proyectó el desarrollo de nuestra región mucho más allá de su tiempo. Son un faro para nosotros», expresó el Intendente Walser durante la apertura.

Un faro para el desarrollo regional

Durante su discurso, el Intendente José Luis Walser destacó que figuras como Alejo Peyret y Herminio Quirós son pilares fundamentales que tuvieron una visión de largo plazo para la región. «Peyret es un faro para mirarnos en cómo deben hacerse las cosas; fue alguien que hace casi dos siglos vio en este lugar una potencialidad única», señaló el mandatario. Asimismo, subrayó que el programa de actividades se extenderá durante todo el año, culminando en diciembre con el emplazamiento definitivo del busto y una fiesta comunitaria.

El arte y la filosofía en homenaje a Peyret

El busto descubierto es obra del artista Mario Morazán, quien explicó que el proceso de creación fue manual, utilizando una técnica de vaciado en resina tras un profundo estudio del personaje. Fue presentado en la sala de reuniones de la Municipalidad que ahora lleva el nombre de Alejo Peyret. Por su parte, Américo Schvartzman celebró que la Municipalidad inicie este programa centrado en la labor filosófica de Peyret, una faceta prolífica pero a veces olvidada frente a su rol como administrador y fundador de colonias. El historiador destacó la vigencia de las ideas de Peyret, recuperadas gracias al trabajo de los museos de la zona.

153 años del Registro Civil

En coincidencia con los festejos, se conmemoró el 153° aniversario del Registro Civil de Colón. La institución fue impulsada originalmente por el propio Alejo Peyret. Como parte del homenaje, se colocó una placa recordatoria en la «Sala de Matrimonios», destacando la importancia de la conservación de los libros históricos que guardan la memoria de nacimientos, defunciones y uniones de los colonenses. Las autoridades resaltaron que este legado es un testimonio vivo del desarrollo civil de la comunidad desde su primer hito en el siglo XIX.