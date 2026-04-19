Detuvieron a un joven tras robar un celular en la parroquia y lo vinculan a otro hecho delictivo ocurrido en Colón

El sospechoso fue aprehendido luego de intentar escapar de la Policía. También estaría implicado en un robo ocurrido en un comercio de la ciudad de Colón.

En horas de la tarde de este sábado, personal policial de la Jefatura Departamental Colón intervino tras un hecho delictivo ocurrido en la parroquia de los Santos Justo y Pastor ubicada en la intersección de calles Urquiza y Presbítero Cot, donde un hombre sustrajo un teléfono celular.

A partir de los datos aportados, se implementó un operativo de búsqueda que permitió localizar a un individuo de características similares en inmediaciones de calles Gouchón y Alvear. Al advertir la presencia policial, el sospechoso intentó darse a la fuga, descartando durante la huida un teléfono celular que coincidía con el denunciado como sustraído.

A los pocos metros, el sujeto fue interceptado y aprehendido. Se trata de un joven de 27 años, residente de esta ciudad.

Asimismo, fuentes policiales indicaron que el detenido estaría vinculado a otro hecho delictivo ocurrido horas antes en un comercio ubicado en calles Belgrano y Paso de los Andes. En ese lugar, tras violentar una abertura, se habrían sustraído dinero en efectivo y bebidas. Su participación quedó establecida a partir de tareas investigativas y el análisis de registros fílmicos.

Por disposición de la Unidad Fiscal interviniente, el individuo quedó alojado en sede policial, a disposición de la Justicia. En tanto, el teléfono recuperado fue secuestrado y restituido a su propietario, continuándose con las actuaciones correspondientes.