Caso del cuerpo oculto en Colón: 90 días de prisión preventiva para el principal sospechoso

En una audiencia realizada este jueves por la mañana en la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) de Colón, el juez de Garantías, el Dr. Jesús Penayo Amaya, dispuso 90 días de prisión preventiva para Nicolás Alexander Acosta, alias “Nino”, de 32 años, principal y único imputado por el delito de homicidio simple.

Acosta, quien fue asistido por el defensor oficial Dr. Gustavo Goyeneche, enfrentó los cargos formulados por el fiscal de la causa, Dr. Alejandro Perroud. Tras analizar los elementos presentados y considerar el riesgo procesal, la Justicia resolvió que el acusado permanezca privado de su libertad mientras avanza la investigación.

La medida se cumplirá inicialmente en la Jefatura Departamental de Colón y luego en una unidad penal que será determinada por el Servicio Penitenciario de Entre Ríos. El plazo de la prisión preventiva se extenderá hasta el lunes 20 de julio de 2026.

El crimen que conmociona a Colón

El caso generó un fuerte impacto en la comunidad el pasado fin de semana, tras el hallazgo de un cuerpo en avanzado estado de descomposición en una obra en construcción ubicada en la intersección de calles Moreno y Costanera Quirós.

Según se informó, el cadáver fue encontrado en el hueco de una escalera y oculto detrás de un tapial que habría sido construido deliberadamente para impedir su detección, un detalle que intensificó la conmoción por la brutalidad del hecho.

A la espera de la autopsia

Si bien se presume que la víctima sería un sereno de nacionalidad paraguaya desaparecido desde hace más de 15 días, la confirmación oficial aún está pendiente.

Para este viernes se esperan resultados clave de la autopsia realizada en la morgue de Oro Verde. Los estudios permitirán establecer la identidad mediante ADN o registros dactilares, así como determinar la causa de muerte y la mecánica del crimen, elementos fundamentales para el avance de la causa judicial.

Fuente: 03442