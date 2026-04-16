El empresario Héctor Laca estará presente en la Feria Binacional de la Industria y la Producción de Colón

La Municipalidad de Colón continúa consolidando la agenda de conferencias y actividades de la quinta Feria Binacional de la Industria y de la Producción sumando la participación de referentes del mundo empresarial y productivo. En ese marco, el viernes 24 a las 14 horas se presentará Héctor Laca, empresario entrerriano, presidente y fundador de Facyt, quien compartirá una charla centrada en la productividad, el liderazgo y la visión estratégica en el ámbito empresarial.

Su presencia se incorpora a una programación que busca acercar experiencias reales de crecimiento, innovación y desarrollo a empresarios, emprendedores, estudiantes y público en general. Su participación aportará una mirada vinculada a la expansión industrial, la gestión y la capacidad de proyectar a gran escala, en sintonía con el espíritu de una feria que pone el foco en la transformación productiva y en el futuro de la industria.

En su mensaje de invitación, Héctor Laca expresó que será «un placer» participar en Colón con una charla titulada «Pensar en grande», donde hablará sobre productividad y liderazgo en las empresas, convocando al público a acompañar este encuentro en la feria. Ese anticipo suma expectativa a una exposición que se proyecta como uno de los momentos destacados de la jornada del viernes.

Un referente del crecimiento industrial argentino

Héctor Laca es presidente y fundador de Facyt, empresa que atraviesa una etapa de fuerte expansión y crecimiento. De acuerdo con la información proporcionada para su participación en el evento, el empresario anunció una inversión de 8 millones de dólares destinada a ampliar su fábrica en Córdoba, incorporar nuevas líneas de producción y sumar equipamiento de última tecnología proveniente de Alemania, Italia y Holanda.

Ese proceso de crecimiento tiene como uno de sus hitos previstos para 2026 la presentación de un nuevo producto para el sector agroindustrial, que la empresa considera innovador dentro del mercado. El lanzamiento, además, marcaría la incorporación del producto número 82 dentro de su portfolio, consolidando a Facyt como uno de los actores de mayor dinamismo en el rubro de agroproductos en Argentina.

Una charla sobre productividad y liderazgo

La conferencia que brindará en Colón llevará por título «Pensar en grande» y estará enfocada en dos ejes centrales: la productividad y el liderazgo en las empresas. La propuesta apunta a compartir una experiencia concreta de desarrollo empresarial, con herramientas e ideas que puedan resultar inspiradoras para quienes participan de la feria desde distintos sectores.

La incorporación de este tipo de perfiles a la Feria Binacional de la Industria y la Producción fortalece el objetivo de generar un espacio donde se crucen experiencias, trayectorias y perspectivas vinculadas al desarrollo económico, la innovación y la capacidad de crecimiento.

Trayectoria, comunicación y presencia pública

Además de su actividad empresarial, Héctor Laca ha fortalecido en el último tiempo su presencia en redes sociales y medios, donde se posicionó como un referente vinculado al emprendedurismo y las finanzas personales. Según el material compartido para el evento, sus redes reúnen más de 2 millones de visualizaciones mensuales y una comunidad creciente de seguidores, a partir de contenidos relacionados con el mundo de los negocios y el desarrollo personal.

También se destacó su participación en entrevistas, podcasts y charlas motivacionales, lo que amplía el alcance de su perfil como empresario y expositor. Esa experiencia en escenarios de comunicación pública suma un valor adicional a su presencia en la feria de Colón.

Una feria que sigue sumando protagonistas

La participación de Héctor Laca reafirma el perfil de la 5° Feria Binacional de la Industria y la Producción como un espacio de encuentro entre el sector productivo, el conocimiento, la innovación y las experiencias concretas de crecimiento.

Con este tipo de conferencias, la Municipalidad de Colón continúa jerarquizando la agenda del evento y generando oportunidades para que empresarios, jóvenes, instituciones y emprendedores puedan acceder a miradas inspiradoras y herramientas útiles para pensar el presente y el futuro de la producción.