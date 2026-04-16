Conflicto familiar terminó con un hombre aprehendido por daños en flagrancia

Un episodio de violencia familiar ocurrido en horas de la tarde derivó en la aprehensión de un hombre mayor de edad en la ciudad de Colón.

El hecho tuvo lugar en inmediaciones de calle Durán y Pasaje Nuevo, donde personal policial dependiente de la Jefatura Departamental intervino tras recibir un llamado telefónico que alertaba sobre un conflicto en el ámbito familiar.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron una discusión entre una mujer de 52 años y un hombre, quien se habría tornado agresivo. Según se informó, el sujeto habría provocado daños en el interior de la vivienda, registrándose además indicios de una posible agresión física.

Puesta en conocimiento la Unidad Fiscal en turno, se dispuso la aprehensión del masculino por el supuesto delito de daños en flagrancia. El mismo fue trasladado y alojado en sede policial.

En tanto, la mujer fue asistida por el personal interviniente y derivada a la dependencia correspondiente para radicar la denuncia.