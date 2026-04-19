Fue presentado en Colón el libro «Palas al Rescate» con la presencia de dos integrantes de la fuerza aérea que participaron del conflicto

La Casa del Bicentenario fue escenario de un emotivo encuentro donde se compartieron testimonios sobre el combate aéreo en las Islas Malvinas. La actividad se desarrolló en el marco de la ordenanza que establece los «Meses de Malvinas» en la ciudad, promoviendo la reflexión histórica y el homenaje permanente.

El evento contó con la participación de protagonistas directos del conflicto bélico de 1982, quienes brindaron una visión singular sobre las misiones desarrolladas en el Atlántico Sur. Ante un auditorio integrado por veteranos, estudiantes, docentes, autoridades y familiares de caídos, se reafirmó el compromiso institucional de sostener la memoria activa.

El anfitrión de la velada estuvo a cargo del Veterano de la Guerra de Malvinas, Mario Vaucher, y contó con la presencia del Secretario de Gobierno, Mariano Bravo, quien asistió en representación del Departamento Ejecutivo, recordando que el intendente José Luis Walser encomendó seguir Malvinizando. Durante el acto, se agradeció la visita de los disertantes y se destacó la importancia de generar estos espacios de encuentro, especialmente para las generaciones más jóvenes. Asimismo, el Concejal Leonardo Hellmers acompañado por ediles del cuerpo legislativo local, realizó la entrega formal de la Declaración de Interés por parte del Honorable Concejo Deliberante (HCD) para este evento de relevancia cultural e histórica.

Una mirada desde el combate aéreo

La presentación permitió a los asistentes conocer de cerca las experiencias del Brigadier General (R) Mario Callejo (VGM), quien piloteó los M5 Dagger contra la flota británica, y del Comodoro Mayor (R) Alejandro Vergara (VGM), encargado de operar misiones de rescate en la zona de Darwin a bordo de un helicóptero Bell-212. Ambos Veteranos de la Guerra de Malvinas aportaron una perspectiva técnica y humana sobre la complejidad de las operaciones aéreas y el coraje de quienes defendieron la patria desde el cielo.

Compromiso con la «malvinización»

Esta actividad se inserta en la agenda establecida por la ordenanza local que declara los meses de abril, mayo y junio como los «Meses de Malvinas» en Colón. Esta disposición permite sostener anualmente una serie de propuestas educativas y conmemorativas. Desde el municipio se enfatizó que acciones como la presentación de este libro son fundamentales para que la causa Malvinas continúe vigente en el ámbito educativo y social de la ciudad.

Trabajo articulado y memoria viva

La organización del evento fue el resultado de un trabajo conjunto entre la Municipalidad de Colón y el Museo Malvinas Zona Darwin, representado por su director, Mario Enrique Vaucher. Esta vinculación estratégica reafirma el valor de la labor colectiva para preservar los testimonios de los veteranos y rendir el merecido honor a los caídos, consolidando a Colón como un referente en la preservación de la memoria histórica nacional.