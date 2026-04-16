Intensa labor de Bomberos Voluntarios por las fuertes lluvias en Colón

Durante la tarde del miércoles, dotaciones de Bomberos Voluntarios de Colón llevaron adelante múltiples intervenciones a raíz de las intensas lluvias que afectaron a la ciudad de Colón.

Según se informó, alrededor de las 18:30 horas se desplegaron varias unidades —móviles 32, 3002, 38 y 19— hacia distintos puntos de la ciudad, con la participación de 14 efectivos.

Las tareas se concentraron principalmente en zonas de calles Salta, Santa Cruz, Alberdi, Conte Grand y Paysandú, entre otras, donde los bomberos trabajaron en viviendas anegadas, desagües colapsados y en la asistencia a vehículos afectados por las fuertes corrientes de agua en la vía pública.

En total, se registraron 19 intervenciones, a las que se sumó un despiste ocurrido sobre la Ruta Nacional 14.

Desde la institución destacaron el compromiso del personal interviniente, reconociendo la labor realizada durante la jornada.