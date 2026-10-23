Un policía de Entre Ríos completó una capacitación nacional dictada por la Policía Federal

El agente Agustín Scharton, integrante de la Policía de Entre Ríos, finalizó un curso de formación táctica dictado por la Policía Federal Argentina, en el que participaron efectivos de distintas provincias del país.

Se trata del Curso de operador de escopeta y disuasivos químicos en el control y restablecimiento del orden público, desarrollado por la División DOUCAD de la fuerza federal.

La capacitación se extendió durante 19 jornadas e incluyó contenidos teóricos, físicos y técnicos vinculados con la actuación policial ante situaciones que requieren el control del orden público, así como el uso proporcional y regulado de medios de disuasión no letales.

La propuesta formativa reunió a representantes de distintos cuerpos de seguridad, con participantes provenientes de Mendoza, Santiago del Estero, Formosa y Buenos Aires, entre otras jurisdicciones.

La finalización del curso representa una instancia de formación y especialización para el agente entrerriano, en el marco de las capacitaciones destinadas al perfeccionamiento del personal policial.