Se confirmó el programa de celebraciones de los 20 años de hermanamiento de Colón con la ciudad suiza de Sion

La ciudad de Colón se prepara para conmemorar el vigésimo aniversario del hermanamiento con Sion, capital del cantón del Valais, Suiza, un vínculo formalizado en noviembre de 2006 que representa la continuidad de una historia compartida entre ambas comunidades.

En este marco, del viernes 27 al domingo 29 de noviembre de 2026, una delegación suiza llegará a Colón para participar de diferentes encuentros y recorridos organizados con el acompañamiento de la Municipalidad y el Centro de Estudios Valais Argentina (CEVACER).

La actividad central será una ceremonia oficial abierta a la comunidad, prevista para el sábado 28 de noviembre a las 19 horas en la Plaza de los Colonizadores, ubicada en la intersección de Belgrano y Chacabuco.

Veinte años de una historia que une a dos comunidades

El hermanamiento entre Colón y Sion se formalizó el 8 de noviembre de 2006, consolidando una relación que encuentra sus orígenes en la llegada de inmigrantes provenientes del Valais suizo a nuestra región durante el siglo XIX.

A través de las generaciones, este vínculo permitió mantener vivas las tradiciones familiares, el conocimiento de las raíces, el idioma francés y los intercambios entre argentinos y suizos.

El CEVACER y la Asociación Valais-Argentine han cumplido un papel fundamental en el fortalecimiento de estas relaciones, promoviendo iniciativas educativas, culturales, sociales e institucionales.

Una celebración que comenzó en Suiza y continúa en Colón

En junio de este año, una delegación argentina participó de los actos por los 20 años del hermanamiento realizados en Sion, donde se descubrió una placa conmemorativa en la fuente-lavadero de la plaza del Scex.

En noviembre, la celebración tendrá su continuidad en Colón, reafirmando el compromiso de preservar los lazos de amistad, solidaridad y cooperación construidos durante estas dos décadas.

Se prevé la participación de representantes de la Asociación Valais-Argentine y de autoridades vinculadas a las relaciones entre ambas ciudades.

Tres jornadas de actividades e intercambio cultural

La agenda prevista para la delegación comenzará el viernes 27 de noviembre, con visitas al Hogar de Niñas San Francisco de Asís, la Biblioteca Popular Fiat Lux, establecimientos productivos, espacios históricos y el edificio municipal.

El sábado 28 se realizarán recorridos por la zona costera, Termas Colón, establecimientos de producción regional, el Centro Saboyano, el Museo de San José y el Molino Forclaz.

La ceremonia central tendrá lugar ese mismo día, a las 19 horas, en la Plaza de los Colonizadores.

El domingo 29, la delegación continuará su recorrido por localidades y atractivos de la microrregión, incluyendo Pueblo Liebig, La Aurora del Palmar, el Parque Nacional El Palmar y Colonia Hocker, además de participar de encuentros institucionales.

Un hermanamiento que sigue generando oportunidades

La relación entre Colón y las comunidades del Valais ha permitido desarrollar intercambios culturales, educativos y proyectos de cooperación.

Entre los ejemplos más recientes se encuentra la concreción del primer Parque de Energía Solar Fotovoltaica de Colón, inaugurado en enero de 2026 en la planta potabilizadora de agua, mediante una iniciativa que contó con aportes de la Asociación SolArgentina, con sede en Sion, y la participación municipal.

Este tipo de proyectos demuestra cómo los vínculos construidos entre comunidades pueden traducirse en acciones concretas y beneficios para las nuevas generaciones.

Invitación a toda la comunidad

La Municipalidad de Colón invita a vecinos, instituciones, colectividades y familias a acompañar esta celebración que forma parte de la identidad y la memoria histórica de nuestra región. Una oportunidad para reencontrarnos con nuestras raíces, celebrar los vínculos de amistad y seguir construyendo una historia compartida entre Colón y Sion.