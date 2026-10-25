La Escuela René Favaloro cuenta con nuevas instalaciones tras una importante obra financiada ante la CAFESG

El intendente de Colón, José Luis Walser, recorrió las instalaciones de la Escuela Secundaria N.º 13 «Dr. René Favaloro», en el marco de una visita institucional destinada a observar las mejoras edilicias ejecutadas mediante el Plan de Mejoramiento de Infraestructura Escolar del Gobierno de Entre Ríos, a través de la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (CAFESG).

La visita contó con la participación del vocal de CAFESG, Pablo Canali; el diputado provincial Mauro Godein; la directora Departamental de Escuelas de Colón, Paola Paganini; el secretario de Desarrollo Humano, Juan Pablo Villalba; y el secretario de Gobierno, Mariano Bravo.

Las autoridades fueron recibidas por integrantes del equipo directivo de la institución y compartieron un encuentro con estudiantes y docentes, quienes pudieron mostrar los espacios intervenidos y conversar sobre las mejoras incorporadas a su escuela.

Una obra que mejora las condiciones de aprendizaje

La intervención se desarrolló en el edificio que comparten la Escuela Primaria N.º 85 «Prefectura Naval Argentina» y la Escuela Secundaria N.º 13 «Dr. René Favaloro», ubicado en calle Alem 347 de Colón.

El proyecto contempló la construcción de un nuevo sector sanitario, con instalaciones para estudiantes y un baño accesible para personas con discapacidad, además de trabajos de infraestructura vinculados con las redes de agua, electricidad y desagües cloacales.

También se realizaron mejoras en el patio y en los accesos a las aulas, incorporando condiciones más adecuadas para la circulación y el desarrollo de las actividades escolares.

La obra representó una inversión provincial de $142.518.831,41, de acuerdo con los registros oficiales de infraestructura, y fue ejecutada a través de CAFESG.

De instalaciones insuficientes a nuevos espacios para los estudiantes

Durante la recorrida, Pablo Canali explicó el impacto que la intervención tiene para la vida cotidiana de la comunidad educativa.

Recordó que, antes de la obra, los estudiantes contaban con instalaciones sanitarias insuficientes, que también debían compartir con los docentes.

A partir de las mejoras realizadas, el establecimiento dispone de un nuevo núcleo sanitario, con espacios diferenciados y un baño adaptado, lo que representa un cambio significativo para quienes concurren diariamente a la institución.

Canali destacó también la importancia de contar con mejores condiciones para la preparación de los desayunos y meriendas de los estudiantes. Según explicó, anteriormente estas tareas se realizaban en una galería que presentaba dificultades durante los días de lluvia.

La transformación de estos espacios permite mejorar las condiciones de higiene, comodidad y funcionamiento de las actividades escolares.

Trabajo conjunto entre Provincia, Municipio y comunidad educativa

Durante la visita, las autoridades coincidieron en la importancia de sostener una agenda de inversiones que responda a las necesidades concretas de las instituciones educativas.

El Gobierno de Entre Ríos, a través de CAFESG, viene desarrollando un programa de mejoramiento de infraestructura escolar y sanitaria en distintos puntos de la provincia.

En Colón, estas acciones se articulan con las gestiones y el acompañamiento de la Municipalidad, la Dirección Departamental de Escuelas y las comunidades educativas, que participan en la identificación de necesidades y el seguimiento de las intervenciones.

El intendente José Luis Walser destacó la importancia de continuar fortaleciendo el vínculo con el Gobierno provincial para acompañar obras que mejoren las condiciones de enseñanza y aprendizaje en la ciudad.

Un encuentro con los estudiantes y docentes

La recorrida incluyó un intercambio con alumnos de la Escuela Secundaria N.º 13, quienes recibieron a las autoridades durante el desarrollo de sus actividades escolares.

El encuentro permitió conocer de cerca la dinámica del establecimiento y compartir con la comunidad educativa la importancia de las mejoras realizadas.

La renovación de sanitarios, las condiciones de accesibilidad y los espacios de uso compartido constituyen avances que impactan directamente en el bienestar de estudiantes, docentes y personal de la escuela.

También se recorrieron las mejoras realizadas en el Hospital San Benjamín

En el marco de la agenda de trabajo vinculada a las inversiones provinciales en infraestructura, las autoridades también recorrieron los sectores intervenidos del Hospital San Benjamín de Colón.

Las mejoras realizadas en las salas de internación de hombres y mujeres forman parte de un proceso de recuperación edilicia financiado a través de CAFESG, que permitió renovar cubiertas, instalaciones y espacios destinados a la atención de pacientes.

Las intervenciones educativas y sanitarias reflejan la importancia del trabajo coordinado entre el Gobierno de Entre Ríos, CAFESG, la Municipalidad de Colón y las instituciones locales para fortalecer servicios esenciales de la comunidad.