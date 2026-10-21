Colón: recuperaron un iPhone 13 sustraído a una joven en la vía pública

Un teléfono celular iPhone 13 que había sido sustraído a una joven de 24 años en la ciudad de Colón fue recuperado por la Policía tras una investigación. El dispositivo fue entregado en una dependencia policial por una mujer de 32 años.

Según se informó, el hecho ocurrió en calle 25 de Mayo, entre Reibel y Noailles, donde la joven habría sido abordada por dos personas de sexo masculino, presuntamente menores de edad, que mediante intimidación le quitaron el teléfono.

A partir de la denuncia, el personal policial inició tareas investigativas que incluyeron el relevamiento de información y el análisis de distintos indicios para establecer el recorrido del dispositivo y determinar quiénes podrían haber participado en el hecho.

En el marco de las actuaciones, una mujer de 32 años se presentó en la dependencia policial e hizo entrega del celular, que habría estado en poder de su hijo, un adolescente de 15 años, quien presuntamente habría participado en el episodio junto a otro menor.

Tras verificar que el equipo coincidía con el denunciado como sustraído, la Unidad Fiscal de Colón dispuso su secuestro formal y posterior restitución a la joven damnificada.