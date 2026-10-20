Gouchón, Chacabuco y Paso de los Andes pasan a ser mano única en la zona oeste de Colón

La Municipalidad de Colón informa que entra en vigencia la Ordenanza N° 25/2026, sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, que modifica el sentido de circulación en tres arterias de la zona oeste.

La medida surge a partir de un pedido de vecinos de calle Gouchón al oeste, quienes solicitaron organizar el tránsito, reducir el flujo vehicular y mejorar la calidad de vida y el riesgo que genera la alta densidad de tránsito infantil en época escolar.

Tras el análisis de las áreas pertinentes del Municipio, el pedido fue avalado y ampliado y luego el Concejo Deliberante sancionó la ordenanza.

Emilio Gouchón pasa a ser mano única de oeste a este, desde Bvrd. Cabo Pereyra hasta Bvrd. Sanguinetti, manteniendo la continuidad hacia el Río Uruguay.

Calles Chacabuco y Paso de los Andes, mano única de este a oeste, desde Bvrd. Sanguinetti hasta Bvrd. Cabo Pereyra.

Con el objetivo de que todos los vecinos se adapten, se estableció un período de socialización y acostumbramiento durante todo el mes de octubre. En esta etapa, personal de Inspección Municipal hará presencia en la zona indicando el nuevo sentido, fue reforzado con nuevos nomencladores y cartelería informativa.

A partir del 1° de noviembre, la ordenanza se aplicará de forma rigurosa, debiéndose respetar obligatoriamente el nuevo sentido de circulación. Se solicita a los vecinos circular con precaución y atender las indicaciones.