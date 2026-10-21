Colón profundizó el legado de Alejo Peyret con la presentación del libro de Américo Schvartzman

La Municipalidad de Colón llevó adelante la presentación del libro «Alejo Peyret: el filósofo desconocido. Un pensador entre la civilización y la barbarie», del filósofo, docente e investigador entrerriano Américo Schvartzman, publicado por la Editorial de la Universidad Nacional de Entre Ríos (EDUNER).

El encuentro tuvo lugar en la Biblioteca Popular Fiat Lux y contó con la participación de vecinos de la Ciudad y de la región, referentes culturales y personas interesadas en la historia y el pensamiento regional. Acompañaron la actividad la viceintendenta María Dalleves y el secretario de Gobierno, Mariano Bravo, en representación de la Municipalidad de Colón.

La presentación fue acompañada por una conversación sobre la obra y el legado de Peyret, coordinada por la profesora Cynthia Ikonicoff, directora del Centro de Estudios Valais-Argentina, y por intervenciones musicales de Sofía Vega junto a su padre, Fabián Vega.

Una mirada sobre el pensador detrás del organizador de colonias

La publicación de Schvartzman propone recuperar una dimensión menos conocida de Alejo Peyret: su pensamiento filosófico, político y social, más allá de su reconocida actuación como administrador de la Colonia San José y protagonista del desarrollo institucional de la región.

Durante la presentación, el autor compartió aspectos de su investigación y explicó cómo el estudio de los escritos de Peyret le permitió reconocer a un pensador con ideas propias, capaz de formular reflexiones y propuestas originales frente a los grandes debates de su época.

El intercambio permitió abordar cuestiones vinculadas con el federalismo, la educación, el cooperativismo, la organización de la sociedad y las discusiones políticas del siglo XIX.

La obra recupera además textos históricos que permanecían sin reeditarse desde hacía más de 140 años, abriendo nuevas posibilidades para estudiar y comprender la trayectoria intelectual de Peyret.

Un reconocimiento a la investigación y a la cultura

En el marco de la actividad, la viceintendenta y el secretario de Gobierno realizaron la entrega de una declaración de interés y de un reconocimiento a Américo Schvartzman, destacando su contribución a la recuperación y difusión del pensamiento de Alejo Peyret.

La jornada también contó con momentos musicales que acompañaron la conversación y aportaron una dimensión artística a una noche dedicada a la historia, los libros y el intercambio cultural.

Un Bicentenario construido a lo largo de todo el año

La presentación se incorporó a las actividades del Programa Municipal Bicentenario de Alejo Peyret, impulsado bajo el lema «El visionario elegido por Urquiza».

Desde su puesta en marcha, la Municipalidad desarrolló distintas iniciativas destinadas a recuperar su memoria histórica, entre ellas la inauguración de la Sala Alejo Peyret en el edificio municipal, la presentación de un busto conmemorativo realizado por el artista Mario Morazán y el homenaje a la historia del Registro Civil de Colón.

A estas propuestas se sumaron la recuperación de espacios patrimoniales vinculados con la antigua Colonia San José, encuentros con investigadores y artistas, actividades educativas y el concurso de cartas «Querido Don Alejo», dirigido a estudiantes de sexto grado de las escuelas primarias de la ciudad.

Asimismo, el Municipio acompañó iniciativas audiovisuales y educativas dedicadas a reconstruir la vida y el pensamiento de Peyret, fortaleciendo el trabajo conjunto entre instituciones de Colón, San José y la región.

Rumbo al 11 de diciembre

El próximo 11 de diciembre de 2026 se cumplirán 200 años del nacimiento de Alejo Peyret, una fecha central para recordar a quien dejó una profunda huella en la historia social, cultural, educativa e institucional de nuestra región.

Desde la Municipalidad de Colón se continúa promoviendo una agenda abierta que invita a investigar, conservar y compartir este patrimonio con las nuevas generaciones.

Recuperar la historia de Alejo Peyret no significa solamente mirar hacia el pasado, sino también abrir espacios para reflexionar sobre las ideas, las instituciones y los valores que forman parte de nuestra identidad colectiva.