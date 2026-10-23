Colón celebró a las personas mayores con una jornada de música, baile y encuentro en el Parque Quirós

El Festival Día del Adulto Mayor reunió a participantes, artistas, agrupaciones corales y familias en una tarde dedicada a la recreación, la expresión cultural y la participación comunitaria. La celebración incluyó espectáculos, baile, sorteos y la elección de la Reina de la Primavera 2026.

La Municipalidad de Colón, a través del Área de Adultos Mayores y la Dirección de Cultura, llevó adelante el sábado 17 de octubre una nueva edición del Festival Día del Adulto Mayor, en el Parque Dr. Herminio J. Quirós.

El encuentro se desarrolló en el marco de las actividades organizadas por el Día Internacional de las Personas Mayores y reunió a vecinos, familias, artistas y participantes de distintas propuestas municipales.

Luego de su reprogramación por razones climáticas, el festival ofreció una tarde de celebración comunitaria, con música, canto, baile, reconocimientos y actividades recreativas, reafirmando la importancia de generar espacios de participación y encuentro para las personas mayores.

Una tarde de música, coros y expresiones artísticas

El escenario del Parque Quirós recibió a diferentes agrupaciones corales y artistas que compartieron sus repertorios con el público.

Participaron el Coro Municipal de Adultos, dirigido por Miguel Vives; CanoCanto, Taller de Canto Grupal de Adultos Mayores de San José y El Brillante; MO.CU.BA. – Movimiento Cultural Barrial, dirigido por Carla Chasampi; y el Grupo de Canto Linares Cardozo, bajo la dirección de Ernesto Lodeiro.

La programación incluyó además la actuación de Nathalie Letterelli y distintas presentaciones artísticas, que acompañaron una jornada marcada por la participación del público.

Los espectáculos y las actividades de baile permitieron compartir experiencias entre generaciones y poner en valor el talento, la creatividad y el entusiasmo de las personas mayores.

Mirta González fue elegida Reina de la Primavera 2026

Uno de los momentos destacados del festival fue la tradicional elección de la Reina de la Primavera, una instancia de celebración y reconocimiento a las participantes.

Marta González, representante del Taller Cognitivo del barrio San Gabriel, fue elegida Reina de la Primavera 2026.

La acompañaron María Cristina de los Santos, como primera princesa, y María Rosa Vezzoso, representante del Coro Municipal de Adultos, como segunda princesa.

La elección se desarrolló en un ambiente de alegría y acompañamiento, con flores, reconocimientos y muestras de afecto.

El encuentro como parte de una vida activa

Más allá de los espectáculos, el festival permitió fortalecer vínculos, compartir experiencias, reencontrarse con amistades y participar de actividades recreativas y culturales.

A través del Área de Adultos Mayores, la Municipalidad de Colón sostiene propuestas durante todo el año, entre ellas talleres sociocognitivos, actividades físicas, canto, recreación y espacios de encuentro intergeneracional.

Estas acciones buscan favorecer la autonomía, el bienestar, el acceso a la cultura y la participación activa de las personas mayores en la comunidad.

Una celebración construida entre todos

Desde la organización se agradeció a las agrupaciones musicales, artistas, participantes, familias y equipos de trabajo que hicieron posible la jornada.

El Festival Día del Adulto Mayor volvió a poner de manifiesto el valor de generar espacios públicos donde las personas mayores puedan encontrarse, expresarse y compartir su talento y sus experiencias.

La Municipalidad de Colón continúa impulsando actividades que reconocen el aporte de las personas mayores a la vida cultural y social de la ciudad, promoviendo su participación y el ejercicio pleno de sus derechos.

Porque celebrar a las personas mayores es reconocer su historia, acompañar su presente y seguir construyendo nuevas oportunidades para disfrutar la vida.