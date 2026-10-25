Colón será sede de una jornada de capacitación sobre pesca artesanal, normativa y seguridad en el río Uruguay

La Municipalidad de Colón, a través de la Dirección de Industria, Producción y Empleo, invita a participar de una jornada de capacitación sobre pesca artesanal, que tendrá lugar el próximo martes 27 de octubre de 2026, de 10:30 a 12:00 horas, en el Centro para el Desarrollo de Colón (CDC).

La propuesta está orientada a fortalecer los conocimientos de quienes desarrollan esta actividad, acercando información sobre las normativas vigentes, la sostenibilidad de los recursos pesqueros, la fiscalización y las medidas de seguridad necesarias para navegar y trabajar en el río Uruguay.

El encuentro contará con la participación de representantes de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), del área de Recursos Naturales y Fiscalización del **Gobierno de Entre Ríos, de Prefectura Naval Argentina y del Municipio.

Formación para una actividad vinculada a la identidad productiva de la región

La pesca artesanal forma parte de las actividades tradicionales de las comunidades ribereñas y constituye una fuente de trabajo y sustento para familias vinculadas históricamente con el río Uruguay.

En este contexto, la capacitación busca generar un espacio de encuentro entre pescadores, organismos de regulación y autoridades, brindando herramientas para conocer las condiciones que regulan el desarrollo de la actividad.

La propuesta permitirá abordar aspectos vinculados con el uso responsable de los recursos naturales, la seguridad de quienes navegan y las buenas prácticas para el ejercicio de la pesca artesanal.

Normativas del río Uruguay y aprovechamiento sostenible

Uno de los ejes centrales estará dedicado a la gobernanza y sostenibilidad de las pesquerías artesanales del río Uruguay, con contenidos vinculados con las reglamentaciones de la CARU.

La Comisión Administradora del Río Uruguay desarrolla tareas de conservación y seguimiento de los recursos pesqueros, en articulación con los organismos competentes de Argentina y Uruguay.

Durante la jornada también se abordarán aspectos relacionados con la reglamentación y fiscalización de la actividad en Entre Ríos, incluyendo límites, artes de pesca permitidas y buenas prácticas.

La formación permitirá acercar información de interés para quienes desempeñan su actividad en el río, promoviendo el cumplimiento de las normativas y el aprovechamiento responsable de los recursos.

Seguridad en la navegación

La jornada contará también con una instancia dedicada a la seguridad en la navegación, a cargo de representantes de Prefectura Naval Argentina.

Se trabajará sobre medidas de prevención y procedimientos relacionados con la navegación y la actividad pesquera, con el propósito de fortalecer el conocimiento de prácticas seguras en el ámbito fluvial.

Este espacio permitirá abordar una dimensión fundamental del trabajo de los pescadores artesanales: la prevención de riesgos durante las jornadas de navegación y pesca.

Entrega de carnets de pesca artesanal

Como parte del programa, se realizará la entrega formal de carnets de pesca artesanal, en una instancia de reconocimiento al sector y de acompañamiento a la regularización de la actividad.

Esta acción se vincula con las gestiones que la Municipalidad de Colón viene desarrollando a través de la Dirección de Industria, Producción y Empleo para facilitar la obtención y renovación de la documentación correspondiente.

Desde agosto de 2026 se encuentra habilitada la recepción de documentación para estos trámites en el Centro para el Desarrollo de Colón, como parte del acompañamiento municipal a los trabajadores del sector.

Programa de actividades

La jornada se desarrollará el martes 27 de octubre, con el siguiente cronograma:

– 10:30 h: Apertura de la jornada.

– 10:45 h: Gobernanza y sostenibilidad. Normativas de la CARU y pesquerías artesanales del río Uruguay.

– 11:00 h: Reglamentación y fiscalización. Límites, artes permitidas y buenas prácticas en Entre Ríos.

– 11:30 h: Seguridad en la navegación. Prevención y procedimientos a cargo de Prefectura Naval Argentina.

– 11:45 h: Reconocimiento al sector y entrega formal de carnets de pesca artesanal.

Inscripción y consultas

Las personas interesadas en participar deberán completar el formulario de inscripción previsto para la jornada: https://docs.google.com/forms/d/11QX_HdxeKSI1tBgiaNXA32JzVzbVkwpfcgDglmAVNrI/edit

Para consultas vinculadas con la actividad y la gestión de carnets de pesca artesanal, se encuentra disponible la Dirección de Industria, Producción y Empleo, en el Centro para el Desarrollo de Colón.

La Municipalidad continúa acompañando la formación y el fortalecimiento de los sectores productivos de la ciudad, promoviendo oportunidades de capacitación y articulación con los organismos provinciales, nacionales y binacionales vinculados con el desarrollo regional.