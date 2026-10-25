Recuperaron herramientas y otros elementos robados de un galpón en calle 12 de Abril

La Policía logró recuperar gran parte de las herramientas y otros elementos que habían sido denunciados como sustraídos de un galpón ubicado sobre calle 12 de Abril.

La investigación se inició el pasado 22 de octubre, cuando el propietario denunció la faltante de herramientas de trabajo y otros objetos de valor que se encontraban en el interior del inmueble. Según manifestó, personas ajenas habrían ingresado al lugar durante la madrugada.

Dos días después, el 24 de octubre, el damnificado amplió la denuncia al advertir que también faltaban otros elementos y aportó nuevos datos que permitieron orientar la investigación.

Ese mismo día, personal del Comando Radioeléctrico realizó una inspección preventiva en un domicilio lindante que se encontraba deshabitado. Durante el procedimiento, los efectivos encontraron varios elementos que coincidían con los denunciados como sustraídos.

Por disposición de la Unidad Fiscal, a cargo de la doctora Noelia Batto, se ordenó la restitución de los objetos recuperados a su propietario.

En tanto, la investigación continúa para esclarecer lo ocurrido.