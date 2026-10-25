Aprehendieron a un hombre de 73 años tras amenazar a familiares con un arma blanca

Un hombre de 73 años fue aprehendido durante la madrugada de este domingo en Colón, luego de protagonizar un episodio de violencia familiar en el que habría amenazado a otras personas con un arma blanca.
El hecho ocurrió pasadas la 1 de la mañana, cuando la Sala de Comunicaciones y Videovigilancia recibió un llamado que alertaba sobre un altercado en el interior de una vivienda.
Ante esta situación, personal del Comando Radioeléctrico acudió al lugar y encontró al hombre cuando intentaba retirarse del domicilio. Según se informó, presentaba signos visibles de haber consumido alcohol.
Tras dar intervención a la Unidad Fiscal de turno, se dispuso el secuestro del arma blanca y la realización de las actuaciones correspondientes.
El hombre fue examinado en el hospital local y posteriormente trasladado a la Jefatura Departamental, donde quedó alojado a disposición de las autoridades judiciales.
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