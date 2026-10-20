Colón fue sede de la reválida anual de guardavidas con 120 participantes

La ciudad de Colón fue sede el pasado sábado 17 de octubre de una nueva instancia de reválida anual de guardavidas, que contó con la participación de 120 profesionales de la Ciudad y de distintos puntos del a provincia de Entre Ríos. La jornada permitió actualizar las competencias necesarias para el desempeño de una tarea fundamental en la prevención de accidentes y la protección de la vida.

Los guardavidas cumplen un rol esencial en la seguridad de playas, ríos, balnearios, piletas y otros espacios acuáticos, especialmente durante la temporada turística, cuando aumenta la concurrencia de vecinos y visitantes. Su preparación y actualización permanente resultan indispensables para anticipar situaciones de riesgo y brindar una respuesta adecuada ante emergencias.

Desde la Municipalidad de Colón se destacó la importancia de acompañar estas instancias de formación y sostener una política activa de profesionalización. En ese sentido, la Escuela Municipal de Guardavidas impulsa cada año la formación de nuevos profesionales, contribuyendo a fortalecer la seguridad en los espacios acuáticos y a preparar recursos humanos para el desarrollo de la actividad turística y recreativa de la ciudad.