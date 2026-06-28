Tres allanamientos por narcomenudeo en Colón: secuestraron droga, 12 celulares y otros elementos de interés

En el marco de una investigación por una presunta infracción a la Ley Provincial Nº 10.566 de Narcomenudeo, personal de la División Drogas Peligrosas de la Jefatura Departamental Colón llevó adelante tres allanamientos simultáneos que culminaron con el secuestro de estupefacientes, teléfonos celulares y otros elementos vinculados a la causa.

Los procedimientos se realizaron durante la noche de este viernes en dos viviendas ubicadas sobre calles Chacabuco y Cabo Pereyra, y en un tercer domicilio situado en la intersección de Salsipuedes y Gouchón.

El operativo contó con la colaboración de efectivos de las Jefaturas Departamentales Uruguay, Concordia y Federación, lo que permitió ejecutar las medidas de manera simultánea y con un importante despliegue de personal.

Como resultado de los allanamientos, los investigadores secuestraron flores y picadura de marihuana, cigarrillos artesanales confeccionados con la misma sustancia, envoltorios con cocaína, doce teléfonos celulares y otros elementos considerados de interés para el avance de la investigación.

Las órdenes judiciales fueron emitidas por el Juzgado de Garantías de Colón, a cargo del juez Jesús Penayo Amaya, mientras que la pesquisa es coordinada por el Ministerio Público Fiscal bajo las directivas del fiscal Sebastián Blanc.

Durante los procedimientos, todas las personas que se encontraban en los domicilios fueron correctamente identificadas y quedaron supeditadas a la causa, que continúa bajo la órbita de la Justicia.