Colón: una mujer sufrió lesiones graves tras caer de su motocicleta

Una mujer de 35 años resultó con lesiones de carácter grave luego de protagonizar un siniestro vial ocurrido durante la noche de este jueves sobre avenida Urquiza, a la altura del 750, en la ciudad de Colón.

De acuerdo con la información policial, por causas que son materia de investigación, la conductora de una motocicleta IKA Salalón de 110 cc. perdió el control del rodado y cayó violentamente sobre la cinta asfáltica.

Como consecuencia del impacto, la mujer fue asistida en el lugar y posteriormente trasladada de urgencia al hospital local. Tras ser examinada por los profesionales médicos, se confirmó que presentaba lesiones de carácter grave, por lo que quedó internada en observación.

En el lugar del hecho trabajó personal de la Jefatura Departamental Colón, junto a efectivos de Policía Científica, Sección Asuntos Judiciales y el mecánico policial, quienes llevaron adelante las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del accidente.

Asimismo, se informó que la motocicleta fue retenida de manera preventiva debido a que carecía de la documentación obligatoria para circular.