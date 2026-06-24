Se firmó el contrato para la construcción de la nueva Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Colón

El gobierno de Entre Ríos concretó este martes la firma del contrato para la ejecución de la obra Diseño y Construcción de la Nueva Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la ciudad de Colón. La intervención permitirá fortalecer el sistema de saneamiento de la localidad y contribuir a la protección ambiental de la cuenca del río Uruguay.

La obra demandará una inversión de 19.268.797.171 pesos y será ejecutada por la Unidad Ejecutora Provincial (UEP), en el marco del Programa de Saneamiento Integral de las Ciudades de la Cuenca del Río Uruguay. Los trabajos estarán a cargo de la Unión Transitoria de Empresas (UTE) conformada por Ginsa SA y José Eleuterio Pitón SA.

Del acto participó el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, junto al ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, y el coordinador general de la Unidad Ejecutora Provincial, Gustavo Cusinato, quienes firmaron el contrato con representantes de la empresa adjudicataria.

En ese marco, Mauricio Colello destacó que se trata de «una obra de muchísima importancia» y remarcó: «Siempre digo que nos llamamos Entre Ríos, pero muchas veces no cuidamos nuestros ríos. Estas obras ayudan a mitigar el impacto ambiental que generan los desechos y son fundamentales para preservar nuestros recursos naturales. Lo estamos haciendo también en Gualeguaychú, donde los trabajos están cerca del 98 por ciento de avance; en Concepción del Uruguay, donde ya superan el 30 por ciento; y ahora vamos a comenzar en Colón con una inversión cercana a los 20.000 millones de pesos».

El proyecto contempla la construcción de un nuevo sistema para la recolección, transporte y tratamiento de los líquidos cloacales de toda la ciudad, incluyendo una nueva estación de bombeo, una planta de tratamiento ubicada al sur de Colón y un emisario final hacia el río Uruguay. La infraestructura permitirá optimizar el tratamiento de los efluentes, reducir el impacto ambiental y mejorar las condiciones sanitarias de la población. El plazo total de ejecución es de 38 meses.

Por su parte, el coordinador general de la UEP, Gustavo Cusinato, explicó que la obra «se enmarca en un financiamiento que tomó la provincia para el saneamiento del río Uruguay. Esto va a permitir contar con un río en mejores condiciones ambientales, no sólo para el turismo, sino también para la salud y la calidad de vida de quienes habitan la región. Para la UEP, esta concreción representa un nuevo hito dentro de los trabajos que venimos llevando adelante con el acompañamiento del gobernador Frigerio».

Finalmente, el intendente de Colón, José Luis Walser, sostuvo que «esta obra es una deuda histórica que la comunidad de Colón tenía con sus vecinos. Para nosotros es una enorme alegría que finalmente pueda concretarse. Es el resultado de un trabajo conjunto, del compromiso asumido por el gobernador y del esfuerzo de todo un equipo. Colón va a comenzar a resolver uno de sus principales problemas ambientales históricos a partir de la ejecución de esta obra».