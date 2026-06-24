Dictaron 60 días de prisión preventiva para la joven acusada de matar a su expareja en Colón

En el marco del Legajo N° 1959/2026, caratulado “Challier Aitana Maricel s/ Homicidio agravado”, que tramita ante la Fiscalía de Colón, se llevó a cabo una audiencia judicial en la que se resolvió la prisión preventiva de la imputada.

Según consta en la investigación, el hecho ocurrió el 15 de junio de 2026, alrededor de las 19:00 horas, cuando Carlos Eduardo Altamirano se presentó en un domicilio de calle Tucumán al 1297 de la ciudad de Colón con el fin de retirar a su hija de dos años, quien se encontraba al cuidado de su madre y ex pareja, Aitana Maricel Challier, de 21 años.

En ese contexto, y tras una discusión que se habría producido en la vía pública, la imputada habría extraído una cuchilla de cocina y le habría asestado una puñalada a Altamirano en la zona lateral izquierda del tórax. La lesión provocó una herida de gravedad que derivó en su fallecimiento minutos después en el Hospital San Benjamín de Colón.

El hecho fue calificado legalmente como “homicidio agravado por el vínculo” (artículo 80 inciso 1 del Código Penal), atribuyéndose a Challier el carácter de autora material.

Posteriormente, el 19 de junio de 2026, el Juzgado de Garantías, a cargo del doctor Jesús Penayo Amaya, hizo lugar al pedido de la Fiscalía y dispuso la prisión preventiva de la imputada por el plazo de 60 días. La medida establece que los primeros 30 días se cumplirán en la Comisaría de la Mujer, y los restantes en la unidad penitenciaria que disponga el Servicio Penitenciario de Entre Ríos según disponibilidad de cupo.

En la causa intervienen el fiscal Juan Sebastián Blanc y la defensora oficial, doctora Abril Otegui, mientras continúan las diligencias propias de la investigación penal preparatoria.