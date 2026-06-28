Allanamiento en San José por un hurto en Colón: secuestraron un celular y hay un sospechoso identificado

En el marco de una investigación por un hurto ocurrido días atrás en la ciudad de Colón, personal de la Jefatura Departamental llevó adelante durante la tarde de este sábado un allanamiento y requisa domiciliaria en una vivienda de San José, con resultado positivo.

La causa se inició tras la denuncia de una mujer de 78 años, quien advirtió la faltante de una importante suma de dinero que mantenía como ahorro, además de dos anillos de oro.

A partir de las tareas investigativas y de las pericias efectuadas por personal especializado, los investigadores reunieron elementos suficientes para solicitar la correspondiente orden judicial, que fue otorgada y ejecutada en las últimas horas.

Como resultado del procedimiento, los efectivos secuestraron un teléfono celular considerado de interés para el avance de la causa. Asimismo, el morador de la vivienda allanada, señalado como sospechoso en la investigación, fue correctamente identificado y quedó supeditado al expediente judicial. Además, fue notificado de medidas de restricción respecto de la damnificada.

La investigación continúa con el objetivo de esclarecer por completo el hecho y lograr la recuperación de los bienes denunciados como sustraídos.