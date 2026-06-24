Colón reunió a la Junta de Defensa Civil para actualizar protocolos y fortalecer la prevención ante posibles eventos climáticos

La Municipalidad de Colón convocó a una nueva reunión de la Junta de Defensa Civil con el objetivo de continuar fortaleciendo la planificación, la coordinación institucional y la capacidad de respuesta de la ciudad ante eventuales situaciones climáticas de mayor intensidad enmarcaras en el fenómeno de «El Niño».

El encuentro fue encabezado por el intendente José Luis Walser y contó con la participación de representantes de las fuerzas de seguridad, organismos de respuesta, instituciones de la comunidad y distintas áreas municipales que forman parte del sistema local de Defensa Civil.

La convocatoria tuvo un carácter estrictamente preventivo. No responde a una emergencia en curso, sino a la necesidad de anticiparse, revisar los procedimientos vigentes y garantizar que cada institución conozca su función ante una eventual contingencia.

Durante la jornada se repasaron las experiencias y los protocolos implementados en los últimos eventos registrados en Colón, en los cuales el trabajo articulado permitió brindar asistencia y acompañamiento a las familias que lo necesitaron.

También se avanzó en un relevamiento integral de los recursos disponibles en la ciudad, contemplando personal, vehículos, equipamiento, medios de comunicación, espacios de evacuación, herramientas y capacidades operativas pertenecientes a las distintas instituciones y áreas participantes.

Este relevamiento permitirá contar con información actualizada para organizar de manera eficiente los recursos y establecer mecanismos claros de actuación, comunicación y asistencia.

En el encuentro se compartió información preliminar relacionada con la posible evolución de eventos asociados al fenómeno climático conocido como «El Niño» hacia los últimos meses de 2026.

Desde Defensa Civil se remarcó que se trata de escenarios que requieren seguimiento permanente y que no deben interpretarse como una confirmación de que necesariamente se producirá una emergencia o una creciente extraordinaria.

El intendente José Luis Walser informó además sobre las consultas realizadas al presidente de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, Alejandro Daneri, respecto del comportamiento de la represa, las condiciones de la cuenca y las previsiones disponibles.

Asimismo, el Municipio mantiene contacto y articulación con la Coordinación Provincial de Defensa Civil de Entre Ríos, con el propósito de compartir información, unificar criterios y sostener una planificación conjunta.

La Municipalidad de Colón viene trabajando de manera permanente con las instituciones que integran Defensa Civil, entendiendo que la preparación previa es una herramienta fundamental para responder con rapidez y eficiencia ante cualquier eventualidad.

La actualización de protocolos, el relevamiento de recursos y el intercambio de información técnica forman parte de una política preventiva que busca brindar seguridad y tranquilidad a la comunidad.

Ante cualquier novedad concreta, alerta o recomendación, la información será comunicada oportunamente a través de los canales oficiales de la Municipalidad de Colón y de los organismos competentes.