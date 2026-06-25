Ex Ruta 26: motociclista sufrió lesiones graves tras chocar con un automóvil

Un joven de 24 años resultó con lesiones de carácter grave luego de protagonizar un accidente de tránsito ocurrido durante la noche del miércoles en la intersección de Ruta Ex 26 y calle Primeros Colonos.

Según informaron fuentes policiales, por causas que se encuentran bajo investigación, una motocicleta Yamaha YBR que circulaba por la Ruta Ex 26 en sentido norte-sur colisionó con un automóvil Ford Fiesta conducido por un hombre de 31 años, quien transitaba por la misma arteria en sentido contrario.

A raíz del fuerte impacto, el conductor de la motocicleta fue trasladado de inmediato al hospital local, donde fue asistido por profesionales médicos. Tras los estudios correspondientes, se determinó que presentaba lesiones graves, consistentes en fracturas en una pierna y en la muñeca derecha.

En el lugar del siniestro trabajó personal de la Jefatura Departamental Colón, junto a efectivos de Policía Científica, el mecánico policial y la Sección Asuntos Judiciales, quienes llevaron adelante las actuaciones de rigor para esclarecer las circunstancias del hecho.

Asimismo, se informó que el automóvil involucrado fue retenido preventivamente debido a que carecía de la documentación exigida para circular.