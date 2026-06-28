Motociclista sufrió lesiones graves tras un choque con un automóvil en Colón

Un motociclista de 41 años resultó con lesiones de gravedad luego de protagonizar un siniestro vial ocurrido durante la tarde de este sábado en la intersección de calle Andrade y bulevar Ferrari, en la ciudad de Colón.

De acuerdo con la información brindada por la Jefatura Departamental Colón, por causas que aún son materia de investigación, un automóvil Ford Ka Fly Plus, conducido por un joven de 18 años, colisionó con una motocicleta Corven de 110 cc.

Como consecuencia del impacto, ambos conductores fueron trasladados al hospital local para recibir asistencia médica. Tras ser examinados, los profesionales determinaron que el motociclista presentaba una fractura de la meseta tibial derecha, lesión considerada de carácter grave. En tanto, el conductor del automóvil no sufrió lesiones.

En el lugar del hecho también trabajó personal de Inspección Municipal, que procedió a la retención de la motocicleta al constatar que carecía de la documentación obligatoria para circular.

Las actuaciones continúan con el objetivo de establecer las circunstancias en que se produjo el siniestro.