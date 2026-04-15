Colón: interceptaron una moto robada y hallaron droga en poder de dos sospechosos

El procedimiento se realizó en la Ruta 135. Los ocupantes intentaron huir, pero fueron demorados a pocos metros. Secuestraron estupefacientes, dinero y un celular.

En un operativo llevado a cabo durante la tarde en Colón, personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, dependiente de la Jefatura Departamental, interceptó una motocicleta con pedido de secuestro por robo y demoró a sus dos ocupantes.

El procedimiento tuvo lugar en inmediaciones de la Ruta 135, a la altura del kilómetro 7,5, donde los efectivos detuvieron la marcha de una moto marca Guerrero GC 125 en la que se trasladaban dos hombres de 24 y 25 años, cuyo accionar levantó sospechas.

Al verificar el rodado, los uniformados constataron que presentaba un pedido de secuestro vigente por robo. En ese momento, los ocupantes abandonaron el vehículo e intentaron darse a la fuga, aunque fueron alcanzados y demorados a escasa distancia.

Con intervención de la Unidad Fiscal en turno, se dispuso una requisa personal sobre uno de los individuos, la cual arrojó resultado positivo. En el interior de una mochila, los efectivos hallaron y secuestraron material estupefaciente, dinero en efectivo y un teléfono celular de interés para la causa.

Finalmente, la Fiscalía interviniente ordenó la correcta identificación de los implicados, quienes quedaron supeditados a la investigación en curso.