Rescate en altura en Colón: una persona fue auxiliada tras quedar en el techo de una edificación

Bomberos Voluntarios de Colón debieron intervenir durante la mañana de este viernes en un operativo de rescate en altura, luego de que una persona quedara en el techo de una edificación de dos plantas y no pudiera descender por sus propios medios.

El procedimiento se inició aproximadamente a las 11:30, cuando personal de la Brigada de Rescate en Altura se trasladó en el móvil 19 hasta un domicilio ubicado en Bolívar 27.

Al arribar al lugar, los bomberos constataron que una persona se encontraba sobre el techo de la construcción, aparentemente en estado de shock y sin posibilidades de bajar por sus propios medios.

Ante esta situación, los rescatistas accedieron hasta donde se encontraba para tranquilizarla y colocarle el arnés de rescate y el casco de seguridad. Paralelamente, el resto de la dotación preparó las cuerdas y los anclajes necesarios para realizar el descenso.

Una vez adoptadas todas las medidas de seguridad, se llevó adelante el descenso controlado de la persona, que finalmente fue trasladada hasta un lugar seguro.

La intervención estuvo a cargo de la Brigada de Rescate en Altura de Bomberos Voluntarios de Colón.