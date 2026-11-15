Un joven de 26 años fue identificado por la Policía durante la noche del sábado, luego de ser sorprendido con un rollo de cable que había sido sustraído del alumbrado público.

El procedimiento fue realizado por personal de la Sección Comando Radioeléctrico, que se encontraba efectuando recorridas preventivas por la ciudad. Al llegar a la zona de bulevar González y Tucumán, los efectivos observaron a un hombre que arrojó un rollo de cable e intentó retirarse del lugar.

Al identificarlo y realizarle un palpado preventivo, constataron que llevaba consigo dos cuchillos y una hoja de sierra.

Posteriormente, las averiguaciones permitieron establecer que el cable había sido cortado y sustraído del alumbrado público en la intersección de calles Sarmiento y Bolívar.

Puesta en conocimiento de lo ocurrido, la Fiscalía en turno dispuso la identificación formal del joven y el secuestro de los elementos, mientras que el involucrado quedó supeditado a la causa.