El Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf), a través de su coordinación departamental de Colón y junto con las áreas locales de niñez, adolescencia y familia (Anafs) realizó la muestra Cada infancia importa, cada voz cuenta, cada derecho vale. La actividad se desarrolló el viernes 13 de noviembre en la Casa del Bicentenario de Colón y reunió a equipos de Pueblo Liebig, San José, Villa Elisa, Ubajay y Colón, además del área itinerante que comprende La Clarita, Colonia Hocker, Arroyo Barú y Pueblo Cazes.

La presidente del Copnaf, Clarisa Sack, destacó: «Estas actividades nos permiten hacerlo de una manera cercana, junto con los equipos que están presentes en cada localidad».

La propuesta se organizó como un paseo por los derechos, con stands dedicados a la identidad, el derecho a crecer en familia, a jugar y la importancia de una alimentación saludable; entre otros. Participaron también el Registro Civil de San José, los centros de día San Francisco de Asís y Nuestra Señora de Luján, el Hogar Maternal San José y el Hogar de Niños de Villa Elisa.

La jornada permitió reunir al organismo de niñez provincial junto a espacios municipales, comunas e instituciones del departamento en una acción compartida de promoción de derechos. El cierre estuvo a cargo del grupo de danza folclórica Sentir de mi Tierra. Acompañaron la actividad las viceintendentas de Colón, María Dalleves, y de San José, Mirta Pérez; la presidente comunal de Colonia Hocker, Silvina González; el secretario de Desarrollo Humano de Colón, Juan Pablo Villalba; y las coordinadoras departamentales del Copnaf de Colón y Uruguay.