Colón puso en marcha el Operativo Papa León XIV con un despliegue coordinado de seguridad y prevención

La Municipalidad de Colón puso en marcha el Operativo Papa León, un dispositivo especial de coordinación institucional y prevención organizado ante la próxima visita del Papa León XIV a la ciudad de Paysandú, República Oriental del Uruguay.

El intendente José Luis Walser participó del lanzamiento junto a representantes de las fuerzas de seguridad, organismos de emergencia y equipos operativos que intervienen en los preparativos para este acontecimiento internacional.

La actividad incluyó la presentación de móviles y recursos operativos, con participación de personal policial, Gendarmería Nacional, Bomberos Voluntarios y equipos vinculados con la prevención, la asistencia y el ordenamiento del tránsito.

Estuvieron presentes jefes de las distintas fuerzas y los secretarios de Gobierno, Mariano Bravo, y de Turismo, Federico Escher.

El operativo forma parte del trabajo que se viene desarrollando entre diferentes instituciones de Argentina y Uruguay, con el objetivo de acompañar el desplazamiento de visitantes hacia Paysandú y contribuir a una circulación organizada durante las jornadas de mayor movimiento.

Walser destacó la importancia del trabajo conjunto

Durante la puesta en marcha del operativo, el intendente José Luis Walser destacó el carácter histórico de la visita del Santo Padre y la importancia de la coordinación entre las instituciones. «Desde este momento queda inaugurado el Operativo Papa León, junto a las fuerzas de seguridad y a todos los colaboradores, para vivir este momento histórico de la ciudad de Paysandú y de Colón», expresó.

Asimismo, señaló que ambas ciudades se preparan para recibir a una gran cantidad de personas que llegarán a la región para participar de las actividades previstas.

Walser remarcó que el trabajo articulado permitirá acompañar a los fieles y visitantes, procurando que puedan vivir la experiencia de la mejor manera posible.

Un dispositivo de prevención y asistencia para la región

La presentación del operativo reunió distintos recursos y equipos que forman parte de las tareas de seguridad, tránsito, prevención y respuesta ante emergencias.

El despliegue contempla la articulación entre las fuerzas de seguridad y los organismos competentes, con participación de equipos municipales y servicios de asistencia.

Estas acciones adquieren especial importancia ante la circulación prevista de peregrinos y visitantes por los accesos a Colón y por el Puente Internacional General Artigas, principal conexión terrestre entre nuestra ciudad y Paysandú.

La coordinación busca facilitar la organización de los desplazamientos, acompañar el funcionamiento de los servicios y favorecer la capacidad de respuesta ante eventuales situaciones que requieran intervención.

Un trabajo de coordinación binacional

La puesta en marcha del operativo da continuidad a los encuentros que se desarrollaron durante las últimas semanas entre autoridades de Colón, Paysandú y organismos argentinos y uruguayos.

El intendente José Luis Walser participó previamente de una reunión de coordinación en el Área de Control Integrado del Puente Internacional General Artigas, junto a representantes de Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, organismos migratorios, autoridades de control fronterizo y funcionarios de ambas ciudades.

En aquella instancia se analizaron las condiciones operativas del cruce internacional, el refuerzo de los controles migratorios, el ordenamiento de los vehículos y las medidas necesarias para atender la importante afluencia de personas prevista para el sábado.

La organización también contempla el trabajo de las áreas municipales vinculadas con el tránsito, la seguridad preventiva, la atención de visitantes y los servicios de apoyo.

Bomberos Voluntarios y organismos de emergencia

Entre los recursos presentes durante la jornada se destacó la Unidad de Comando Móvil de Bomberos Voluntarios de Colón, desarrollada por personal de la propia institución para fortalecer la organización y coordinación de operativos.

Recientemente, la Municipalidad realizó un aporte de equipamiento de conectividad satelital móvil destinado a mejorar las posibilidades de comunicación de esta unidad.

El acompañamiento a Bomberos Voluntarios se integra a las acciones que el Municipio viene desarrollando junto a las instituciones dedicadas a la prevención y la atención de emergencias.

La participación de estos organismos resulta fundamental para coordinar recursos y sostener un esquema de respuesta articulada ante acontecimientos de gran convocatoria.

Una visita histórica para Colón y Paysandú

El sábado 7 de noviembre de 2026, el Papa León XIV llegará a Paysandú en el marco de su viaje apostólico por Uruguay, Argentina y Perú.

De acuerdo con el programa oficial de la Santa Sede, presidirá una Santa Misa a las 10:00 horas en el Parque París Londres, donde se espera una importante concurrencia de peregrinos procedentes de diferentes localidades y países.

Por su cercanía geográfica y sus vínculos históricos con Paysandú, Colón tendrá un papel relevante como ciudad de tránsito, alojamiento y recepción de visitantes.

Desde el Municipio se recomienda a quienes tengan previsto viajar que organicen su desplazamiento con anticipación, cuenten con la documentación correspondiente y consulten las indicaciones oficiales de las autoridades fronterizas.

Colón también acompañará la celebración mediante una transmisión comunitaria

Para quienes deseen compartir este acontecimiento sin trasladarse a Uruguay, la Municipalidad de Colón invita a participar de «Fe Conectada», la transmisión comunitaria de la celebración papal.

La actividad se realizará el sábado 7 de noviembre, desde las 9:00 horas, en el Centro para el Desarrollo de Colón (CDC), ubicado en San Martín 1334, con acceso libre y gratuito.

La propuesta permitirá que vecinos y visitantes puedan acompañar desde nuestra ciudad uno de los acontecimientos más significativos para las comunidades de ambas orillas del río Uruguay.

Con la puesta en marcha del Operativo Papa León, Colón continúa fortaleciendo la coordinación institucional para recibir a los visitantes y acompañar el desarrollo de esta jornada histórica para toda la región.