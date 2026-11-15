La Municipalidad de Colón continúa desarrollando su agenda de actividades culturales, históricas y educativas por el Bicentenario del nacimiento de Alejo Peyret (1826–2026). En esta oportunidad, invita a vecinos, estudiantes, docentes y público en general a participar de la proyección de los primeros dos capítulos de «El hombre que desafió el vacío», una serie audiovisual que propone redescubrir la historia de una figura fundamental para la construcción de la identidad regional.

La presentación tendrá lugar el martes 17 de noviembre, a las 19 horas, en el Centro para el Desarrollo de Colón (CDC), ubicado en avenida San Martín 2050 abierta a todo público, con entrada libre y gratuita.

La serie surgió de una iniciativa de la comunidad educativa de la Escuela Secundaria para Jóvenes y Adultos (ESJA) N.º 51 «Juana Azurduy» de San José, impulsada por el profesor y licenciado en Historia Ricardo Honeker, junto al realizador audiovisual Juan Galiano.

La producción contempla ocho capítulos y combina investigación histórica, testimonios, recreaciones de época y recursos audiovisuales para acercar la trayectoria de Alejo Peyret a las nuevas generaciones.

Uno de sus aspectos destacados es la participación de estudiantes de la institución educativa, quienes forman parte de las dramatizaciones históricas, junto a docentes, artistas y realizadores de la región.

La producción y coordinación histórica están a cargo de Ricardo Honeker, mientras que la dirección y realización audiovisual corresponden a Juan Galiano, con la participación de la Cooperativa Audiovisual Arriba. También colabora el grupo teatral La Marquesina.

El legado de Alejo Peyret y la identidad regional

Nacido en Francia el 11 de diciembre de 1826, Alejo Peyret fue un destacado intelectual, educador, escritor y organizador, cuya trayectoria quedó profundamente vinculada a la historia de Entre Ríos.

En 1857, Justo José de Urquiza lo designó administrador de la Colonia San José, desde donde impulsó iniciativas productivas, educativas y comunitarias. Su labor también contribuyó al desarrollo institucional de Colón y a la construcción de una identidad regional vinculada con la inmigración, el trabajo y la educación.

A través del lenguaje audiovisual, la serie permite recuperar estos procesos históricos desde una perspectiva cercana, integrando la investigación documental con la creatividad y la participación comunitaria.

La proyección se incorpora al Programa Municipal Alejo Peyret, desarrollado durante 2026 bajo el lema «El visionario elegido por Urquiza».

Entre las actividades realizadas se encuentran la inauguración de la Sala Alejo Peyret en el edificio municipal, la presentación de un busto conmemorativo, el reconocimiento al histórico Registro Civil de Colón, la puesta en valor de espacios vinculados con su trayectoria y distintas propuestas educativas y culturales.

El proyecto audiovisual también recibió el reconocimiento de la Cámara de Diputados de Entre Ríos mediante la Declaración N.º 458/2026, que destacó su aporte cultural, histórico y pedagógico.

Estas iniciativas forman parte del camino hacia el próximo 11 de diciembre, fecha en la que se cumplirán 200 años del nacimiento de Alejo Peyret.

Invitación a la comunidad

La Municipalidad de Colón invita a toda la comunidad a participar de este encuentro con la historia, la educación y la producción audiovisual regional. Una oportunidad para conocer, compartir y valorar la historia de quienes contribuyeron a construir nuestra identidad.