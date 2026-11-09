Colón: un adolescente de 15 años circulaba en un auto denunciado como sustraído

Un automóvil Toyota Corolla que había sido reportado como sustraído fue localizado durante la noche de este sábado por personal policial en la ciudad de Colón. Al volante se encontraba un adolescente de 15 años, hijo del propietario del vehículo.

El procedimiento se inició a partir de una alerta emitida por la Sala de Monitoreo y Videovigilancia, que advertía sobre la desaparición del rodado, que se encontraba estacionado.

A partir de esa información, efectivos de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal desplegaron un operativo de búsqueda que permitió localizar el automóvil minutos más tarde, cuando circulaba por la intersección de las calles Moreno y Cot.

Al identificar al conductor, los policías constataron que se trataba de un menor de edad, quien habría tomado el vehículo sin el consentimiento de su padre, titular del mismo.

La situación fue puesta en conocimiento del fiscal de turno, quien dispuso las actuaciones correspondientes y ordenó la restitución del automóvil a su propietario, que se presentó en el lugar del procedimiento.