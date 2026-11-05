Condenaron a tres años de prisión efectiva a un hombre por cinco hechos delictivos en Colón y San José

Un hombre fue condenado a tres años de prisión de cumplimiento efectivo por cinco hechos delictivos cometidos durante septiembre de 2026 en las ciudades de Colón y San José. La sentencia fue dictada el miércoles 4 de noviembre por el Juzgado de Garantías y Transición de Colón, en el marco de un juicio abreviado.

El condenado, Lucas Emanuel Vernaz, reconoció su responsabilidad en los cinco episodios investigados, por los que fue declarado autor penalmente responsable. Además, el juez dispuso declararlo reincidente debido a sus antecedentes penales.

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público Fiscal, el primero de los hechos ocurrió el 25 de septiembre en una vivienda de Colón, donde agredió a un adolescente de 16 años utilizando un elemento punzante.

Al día siguiente, regresó al mismo domicilio, ingresó por el sector del balcón y provocó daños en tres televisores y otros bienes de la propiedad.

El tercer episodio se produjo durante la madrugada del 28 de septiembre, cuando ingresó a través de una ventana al local gastronómico “Buenas y Santas – Resto Bar”, ubicado sobre calle 9 de Julio. Para acceder al establecimiento escaló un muro de aproximadamente 1,80 metros. Del lugar sustrajo bebidas alcohólicas, dinero en efectivo en moneda argentina y uruguaya, además de una cámara de seguridad.

En esta investigación fueron importantes los registros de cámaras de seguridad de la zona y un informe técnico papiloscópico, que permitió vincular rastros dactilares encontrados dentro del comercio con el condenado.

Ese mismo 28 de septiembre, personal policial interceptó a Vernaz en la esquina de Tratado del Pilar y Lavalle, cuando circulaba en una bicicleta marca Venzo que había sido denunciada como robada en San José. El rodado fue secuestrado y posteriormente devuelto a su propietario.

El quinto hecho ocurrió el 29 de septiembre en el complejo Plan Alborada, donde persiguió a su sobrino con una pala de punta, intentando agredirlo y amenazándolo de muerte. La situación se produjo pese a que tenía vigente una medida judicial que le prohibía acercarse al adolescente y a su grupo familiar, además de ingresar al domicilio o realizar actos de intimidación.

La sentencia fue dictada por el juez de Garantías y Transición, Dr. Jesús David Alexis Penayo Amaya, tras una audiencia en la que intervinieron la fiscal auxiliar Noelia Batto, el defensor particular Gustavo A. Goyeneche y el imputado.

Finalmente, Vernaz fue condenado a tres años de prisión efectiva por los distintos delitos atribuidos, en concurso real entre sí.