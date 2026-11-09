Colón: una mujer ingresó armada con un cuchillo a una vivienda y fue aprehendida

09/11/2026

Una mujer de 33 años fue aprehendida durante la tarde de este domingo en la ciudad de Colón, luego de ingresar a una vivienda con un cuchillo y amenazar a las personas que se encontraban en el lugar.

El episodio ocurrió en una propiedad ubicada sobre Pasaje Villalba, entre las calles Salta y Primera Junta, donde personal policial acudió tras recibir un llamado de emergencia que alertaba sobre un altercado.

Al llegar, los efectivos encontraron a la mujer en un estado de alteración y portando un arma blanca. Ante la situación, procedieron a reducirla y lograron desarmarla, evitando que se produjeran consecuencias para los presentes.

Tras informar lo sucedido a la Fiscalía de Colón, se dispuso la aprehensión de la mujer, quien fue trasladada a una dependencia policial y quedó alojada a disposición de la Justicia.

La causa fue caratulada como Amenazas Calificadas en Flagrancia.

 

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