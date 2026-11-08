Colón acompañó la histórica visita del Papa León XIV a Paysandú con participación institucional, encuentro comunitario y un operativo binacional

La histórica visita del Papa León XIV a Paysandú, República Oriental del Uruguay, movilizó este sábado 7 de noviembre a miles de fieles y visitantes de diferentes localidades de la región, en una jornada de especial significado para las comunidades de ambas orillas del río Uruguay.

El Santo Padre presidió la Santa Misa en el Parque París Londres, en el marco de su viaje apostólico por Uruguay, Argentina y Perú, acompañado por autoridades eclesiásticas, representantes institucionales y peregrinos de distintos puntos del continente.

La ciudad de Colón tuvo una participación activa en este acontecimiento, tanto mediante la presencia de representantes municipales en la celebración como a través de la organización de una transmisión comunitaria y el despliegue de un operativo de prevención y asistencia.

El intendente de Colón, José Luis Walser, junto a Gimena Bordet y el secretario de Gobierno acompañó la ceremonia y la Santa Misa celebrada por el Papa León XIV en la ciudad vecina.

La jornada constituyó un acontecimiento significativo para la región, que mantiene profundos vínculos históricos, culturales, sociales y familiares entre las ciudades de Colón y Paysandú.

La presencia institucional de Colón se enmarcó en la agenda de cooperación binacional que ambas comunidades vienen desarrollando, fortaleciendo los espacios de encuentro y articulación entre Argentina y Uruguay.

«Fue una a jornada que quedará guardada para siempre en el corazón de nuestra región. Ver a tantos vecinos de Colón y a hermanos de toda la Argentina compartiendo este momento junto al pueblo uruguayo fue un testimonio vivo de que la fe y el afecto no conocen fronteras» sostuvo José Luis Walser.

Y añadió: «Me conmovieron especialmente las palabras de Su Santidad cuando, mirando nuestra realidad rioplatense, nos invitó a reflexionar a través de tres símbolos que nos definen».

«El puente Artigas, recordándonos que así como el puente que une a nuestros dos países necesita cimientos firmes frente al viento y al río, nosotros debemos ser incansables «constructores de puentes» de fraternidad y diálogo entre nuestras comunidades».

«Nos habló de los palmares, recordándonos que las palmeras no crecen solas en el paisaje, sino agrupadas, entrelazando sus raíces para sostenerse mutuamente; un reflejo exacto de la comunidad que estamos llamados a ser, una que cuida, acompaña y nunca deja a nadie solo».

«Y finalmente, con un hermoso guiño que nos unió en una sonrisa, nos habló del mate. Ese compañero cotidiano de nuestros hogares, de las horas de trabajo y de los encuentros. El Papa definió al mate como el gran signo de familiaridad, acogida e integración de nuestra tierra, un ritual silencioso que nos enseña a compartir, a estar juntos y a estrechar los lazos que nos hermanan» subrayó el intendente colonense.

«Volvemos a Colón con el alma llena de esperanza y con un compromiso renovado. Gracias de corazón a cada una de las fuerzas de seguridad, equipos municipales y organizaciones de ambas orillas que hicieron posible este despliegue histórico con tanta entrega».

«Que la bendición de este encuentro nos encuentre siempre unidos, compartiendo la vida y el futuro como verdaderos hermanos» puntualizó.