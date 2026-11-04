Colón: intervino la Policía por una agresión a una mujer y secuestró un revólver calibre 38

Un episodio de violencia de pareja motivó la intervención policial durante la noche de este martes en una vivienda ubicada en calle Tratado del Pilar al 800, en la ciudad de Colón.

Al llegar al domicilio, los efectivos asistieron a una mujer que manifestó haber sido agredida físicamente por su concubino, en medio de un conflicto que se encontraba en desarrollo.

Durante el procedimiento, la Policía secuestró un revólver calibre 38 que estaba en poder del hombre involucrado.

La situación fue informada a la Unidad Fiscal de Colón, que dispuso el secuestro formal del arma y la identificación del presunto agresor, quien quedó supeditado a las actuaciones judiciales correspondientes.