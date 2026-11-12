La Municipalidad de Colón llevará adelante este domingo 15 de noviembre, a partir de las 18:30 horas, una jornada especial para inaugurar las obras de pavimentación y puesta en valor del sector portuario, que comprende calle Alejo Peyret, desde Bolívar hasta Gaillard, una cuadra de Gouchón y el entorno del Palacio de Turismo.

Bajo la propuesta «Colón se encuentra en la zona portuaria», vecinos y visitantes podrán compartir una tarde-noche que combinará la inauguración de la obra pública con distintas expresiones culturales que recuperan la historia, las tradiciones y la identidad de la ciudad.

La actividad será abierta a toda la comunidad, con entrada libre y gratuita. Se invita a las familias a acercarse con sus equipos de mate y sillones para disfrutar de una celebración que tendrá como protagonistas al patrimonio local y a los artistas colonenses.

La intervención comprende la incorporación de pavimento articulado mediante adoquines y nueva iluminación LED, con el objetivo de mejorar las condiciones de circulación y jerarquizar uno de los sectores más emblemáticos de Colón.

Los trabajos forman parte del Plan Municipal de Pavimentación y fueron realizados con recursos municipales provenientes del aporte de los vecinos.

La obra también incluyó tareas previas de infraestructura, como la adecuación de redes de agua, desagües pluviales y cordones cuneta, necesarias para consolidar la nueva superficie de circulación.

La puesta en valor del entorno del Palacio de Turismo representa una mejora para residentes y visitantes, al mismo tiempo que contribuye a preservar la identidad arquitectónica y paisajística de la zona portuaria.

Uno de los momentos centrales de la inauguración será la representación artística «Somos el presente… Venimos del pasado», una propuesta que evocará la llegada de los inmigrantes, los primeros pobladores y el proceso de construcción de la identidad de Colón.

A través de personajes históricos y caracterizaciones a cargo de instituciones de la ciudad, la puesta recuperará la figura de Alejo Peyret, administrador de la Colonia San José y primer presidente municipal de Colón.

La representación contará con la participación del grupo de recreación histórica Infantería Urquiza y con el acompañamiento musical del acordeonista Gera Bourlot, quien interpretará polkas, schottisch y piezas del folklore argentino.

El cierre de este recorrido por la memoria colectiva estará a cargo de Coral Río Uruguay, dirigido por Lionel Policastro e integrado por coreutas de la costa del río Uruguay.

La actividad adquiere un significado especial en 2026, año en el que se conmemora el bicentenario del nacimiento de Alejo Peyret, figura fundamental para la historia institucional y el desarrollo de la región.

Músicos colonenses compartirán un gran cierre artístico

La celebración continuará con un espectáculo conjunto que reunirá a destacados artistas locales.

Pitu Otero, Pablo y Mariela, Andrea Morel, Leo Ríos y Nico Zabala unirán sus voces y propuestas musicales para ofrecer un cierre especial, pensado para disfrutar en familia y celebrar la inauguración de este espacio recuperado para la comunidad.

La presentación buscará poner en valor el talento artístico de Colón y generar un encuentro que combine distintas generaciones, trayectorias y expresiones musicales.

La recuperación de este sector se enmarca en las intervenciones que la Municipalidad desarrolla en distintos puntos de la ciudad para mejorar la infraestructura urbana, fortalecer los espacios públicos y acompañar el desarrollo turístico.