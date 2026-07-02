Renovación de autoridades del Rotary Club Colón

02/07/2026

El Rotary Club de Colón realizó su tradicional ceremonia de renovación de autoridades, durante la cual Fernando Cattelotti asumió como nuevo presidente de la institución, sucediendo a Jorge Muñoz, quien fue reconocido por la labor desarrollada al frente del club durante el último período.

En representación de la Municipalidad de Colón participó el secretario de Turismo y Cultura, Federico Escher, quien acompañó a los integrantes de la institución y destacó la importancia del trabajo conjunto entre el Estado municipal y las organizaciones de la comunidad.

La ceremonia reunió a rotarios, familiares, referentes locales e invitados, en un espacio de encuentro donde se repasaron las actividades realizadas durante el último año y se presentaron los principales lineamientos para la nueva etapa institucional.

A lo largo del último período, el Rotary Club de Colón desarrolló diferentes propuestas educativas, sociales y comunitarias, varias de ellas articuladas con la Municipalidad.

Entre las iniciativas se destaca la campaña «Ver Bien para Aprender Mejor», que permitió entregar anteojos a más de 120 niños y niñas de la ciudad. La acción fue gestionada ante organismos provinciales y nacionales, con la participación de profesionales aportados por el Hospital San Benjamín y la utilización de las instalaciones del Centro para el Desarrollo de Colón.

También se desarrolló el Seminario de Entrenamiento para Líderes de Servicio, una instancia destinada a la capacitación de futuras autoridades de los clubes rotarios. La actividad reunió a alrededor de 50 rotarios y rotaractianos provenientes de ambas orillas del río Uruguay, Entre Ríos y Santa Fe.

El Rotary Club impulsó además el reconocimiento a los mejores compañeros de la promoción 2025 de Colón y localidades de la zona, destacando valores como la solidaridad, la amistad, el respeto y el compromiso con los demás.

A estas propuestas se sumaron las acciones de concientización por el Día Mundial contra la Polio, en el marco del trabajo internacional que Rotary lleva adelante para contribuir a la erradicación de la enfermedad.

Durante la ceremonia se destacó la importancia de continuar construyendo proyectos que permitan acompañar a niños, jóvenes, instituciones y distintos sectores de la comunidad.

La nueva etapa institucional dará continuidad al vínculo sostenido entre ambas entidades, basado en la colaboración, el compromiso ciudadano y la búsqueda de soluciones concretas para las necesidades de los vecinos.

 

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