Renovación de autoridades del Rotary Club Colón

El Rotary Club de Colón realizó su tradicional ceremonia de renovación de autoridades, durante la cual Fernando Cattelotti asumió como nuevo presidente de la institución, sucediendo a Jorge Muñoz, quien fue reconocido por la labor desarrollada al frente del club durante el último período.

En representación de la Municipalidad de Colón participó el secretario de Turismo y Cultura, Federico Escher, quien acompañó a los integrantes de la institución y destacó la importancia del trabajo conjunto entre el Estado municipal y las organizaciones de la comunidad.

La ceremonia reunió a rotarios, familiares, referentes locales e invitados, en un espacio de encuentro donde se repasaron las actividades realizadas durante el último año y se presentaron los principales lineamientos para la nueva etapa institucional.

A lo largo del último período, el Rotary Club de Colón desarrolló diferentes propuestas educativas, sociales y comunitarias, varias de ellas articuladas con la Municipalidad.

Entre las iniciativas se destaca la campaña «Ver Bien para Aprender Mejor», que permitió entregar anteojos a más de 120 niños y niñas de la ciudad. La acción fue gestionada ante organismos provinciales y nacionales, con la participación de profesionales aportados por el Hospital San Benjamín y la utilización de las instalaciones del Centro para el Desarrollo de Colón.

También se desarrolló el Seminario de Entrenamiento para Líderes de Servicio, una instancia destinada a la capacitación de futuras autoridades de los clubes rotarios. La actividad reunió a alrededor de 50 rotarios y rotaractianos provenientes de ambas orillas del río Uruguay, Entre Ríos y Santa Fe.

El Rotary Club impulsó además el reconocimiento a los mejores compañeros de la promoción 2025 de Colón y localidades de la zona, destacando valores como la solidaridad, la amistad, el respeto y el compromiso con los demás.

A estas propuestas se sumaron las acciones de concientización por el Día Mundial contra la Polio, en el marco del trabajo internacional que Rotary lleva adelante para contribuir a la erradicación de la enfermedad.

Durante la ceremonia se destacó la importancia de continuar construyendo proyectos que permitan acompañar a niños, jóvenes, instituciones y distintos sectores de la comunidad.

La nueva etapa institucional dará continuidad al vínculo sostenido entre ambas entidades, basado en la colaboración, el compromiso ciudadano y la búsqueda de soluciones concretas para las necesidades de los vecinos.