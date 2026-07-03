Intentaron desmantelar una vivienda en Colón y fueron sorprendidos por la Policía

Dos jóvenes de 18 y 19 años fueron aprehendidos durante la madrugada de este viernes luego de ser sorprendidos dentro de una vivienda ubicada sobre calle Moreno al 300, en la ciudad de Colón, cuando presuntamente intentaban sustraer distintos elementos.

El procedimiento se inició minutos después de la medianoche, tras un llamado a la línea de emergencias que alertó sobre la presencia de personas sospechosas en el lugar. Al arribar, efectivos de la Jefatura Departamental realizaron una inspección del inmueble y lograron interceptar a los dos jóvenes en el interior de la propiedad.

De acuerdo con las primeras actuaciones, los sospechosos habrían forzado una abertura trasera para ingresar a la vivienda y se encontraban desmantelando diversos electrodomésticos con aparentes fines de robo al momento de ser descubiertos por los uniformados.

Ante la situación de flagrancia, se dio intervención a la Unidad Fiscal de Colón, a cargo de la Dra. Noelia Batto, quien ordenó la aprehensión de ambos involucrados y su traslado a la Jefatura Departamental, donde quedaron alojados a disposición de la Justicia.

Además, durante el procedimiento la Policía secuestró un carro de tiro y retuvo una motocicleta, vehículos que habrían sido utilizados por los detenidos para trasladarse hasta el lugar y concretar el presunto ilícito.