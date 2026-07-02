Hallaron sin vida a una mujer de 35 años en el río Uruguay tras un operativo de búsqueda en Colón

Una mujer de 35 años, domiciliada en la ciudad de Colón, fue hallada sin vida este jueves en aguas del río Uruguay, luego de un intenso operativo de búsqueda desplegado por distintas fuerzas de seguridad.

El procedimiento se inició alrededor del mediodía, cuando, bajo las directivas de la Unidad Fiscal de Colón, a cargo de la Dra. Noelia Batto, se activó el protocolo de búsqueda tras recibirse un alerta sobre el paradero de la mujer.

De acuerdo con la información oficial, los primeros indicios señalaban que la mujer habría sido vista en las inmediaciones del Puente Internacional José Gervasio Artigas. Ante esta situación, personal de la Prefectura Naval Argentina y de Gendarmería Nacional desplegó un amplio operativo de rastrillaje en la zona fronteriza y sectores aledaños.

Horas más tarde, efectivos de la Prefectura Colón localizaron el cuerpo sin vida de la mujer en el río Uruguay.

Tras el hallazgo, intervino personal de la División Policía Científica de la Jefatura Departamental Colón junto al médico forense de turno, quienes realizaron las pericias correspondientes. De manera preliminar, se determinó que el fallecimiento se habría producido como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio por inmersión.

La investigación continúa bajo la órbita de la Unidad Fiscal de Colón para establecer las circunstancias del hecho.