Colón homenajeó a Alejo Peyret en la histórica Administración de la Colonia San José

La Municipalidad de Colón realizó este miércoles 1.º de julio un homenaje a Alejo Peyret en la Casa Histórica Celia Vernaz, ubicada en la Granja La Administración de la ciudad de San José, donde se descubrió una placa conmemorativa que reconoce el valor histórico del lugar como primera administración de la Colonia San José.

La ceremonia fue encabezada por el intendente José Luis Walser y contó con la participación de la viceintendenta, María Dalleves, el secretario de Gobierno, Mariano Bravo; el secretario de Desarrollo Humano, Juan Pablo Villalba, Patricia Silvano, responsable de la preservación y puesta en valor del espacio; el historiador y museólogo, Fabián Berger; autoridades, referentes culturales, vecinos y personas vinculadas con la recuperación de la memoria regional.

La actividad se desarrolló en el marco del Programa Municipal «Bicentenario del nacimiento de Alejo Peyret: el visionario elegido por Urquiza», impulsado por la Municipalidad de Colón para rescatar, difundir y acercar a las nuevas generaciones el legado de una figura fundamental para el desarrollo educativo, productivo, político y social de la región.

Un reconocimiento en un lugar fundamental para la historia

La placa fue colocada en el frente de la Casa Histórica Celia Vernaz y lleva la inscripción: «Primera Administración de la Colonia San José. Colón honra la memoria de Alejo Peyret».

El sitio conserva una relación directa con la tarea desarrollada por Peyret durante la organización y consolidación de la Colonia San José, proyecto para el cual fue especialmente convocado por Justo José de Urquiza.

Desde este espacio, Peyret acompañó el desarrollo de la colonización agrícola, la organización de la producción y la construcción de una comunidad que dejaría una marca profunda en la identidad de San José, Colón y toda la región.

Durante la ceremonia, Patricia Silvano destacó el valor material e intangible de la histórica construcción y agradeció el reconocimiento realizado por la Municipalidad.

También recordó el trabajo de quienes promovieron la recuperación y preservación de la casa, entre ellos el profesor Alcides Ferroni, Celia Vernaz y «Chiche» Perroni, para transformarla en un espacio dedicado a conservar y transmitir la historia de la colonia.

Rescatar las figuras que construyeron la identidad regional

Durante su intervención, José Luis Walser señaló que el homenaje busca reconocer tanto la trayectoria de Peyret como el esfuerzo de las personas que sostuvieron y mantuvieron vivo su legado. «Es muy importante para las nuevas generaciones rescatar a las figuras que nos dieron identidad», expresó el Intendente.

Walser destacó que Peyret dejó una huella que trascendió los límites de una sola localidad y se proyectó sobre San José, Colón, Concepción del Uruguay y distintos ámbitos del desarrollo provincial y nacional.

Asimismo, remarcó la importancia de transmitir este patrimonio histórico a niños, jóvenes y futuras generaciones, para evitar que las historias y los protagonistas fundamentales de la región queden en el olvido.

Un intelectual comprometido con el desarrollo

El secretario de Gobierno, Mariano Bravo, repasó algunos de los múltiples roles que desempeñó Peyret a lo largo de su vida: intelectual, educador, periodista, escritor, poeta, administrador, comisario, juez de Paz e intendente de Colón y de San José.

Bravo sostuvo que el bicentenario representa una oportunidad para profundizar el conocimiento sobre una figura central de la historia regional y señaló que el descubrimiento de la placa constituye una nueva instancia dentro del programa que se desarrollará durante todo 2026.

La propuesta contempla actividades culturales, educativas y académicas, intervenciones conmemorativas y otras iniciativas destinadas a recuperar y difundir la dimensión histórica de Peyret.

Una reseña histórica para profundizar su legado

Luego del descubrimiento de la placa, el historiador Fabián Berger brindó una exposición sobre la vida, las ideas y la obra de Alejo Peyret.

Durante la charla abordó su formación en Francia, su compromiso con los ideales republicanos, su exilio, su actividad periodística y su llegada al Río de la Plata.

También repasó su vínculo con Urquiza, su participación en el proceso de colonización agrícola, sus investigaciones sobre las colonias del país y el valor simbólico de la espiga de trigo utilizada en los primeros sellos de la administración colonial.

Berger destacó, además, la estrecha relación entre la historia de Peyret y el desarrollo institucional, productivo y cultural de la región.

Un programa que continuará durante todo el año

El homenaje forma parte de una agenda municipal que tendrá continuidad hasta diciembre, cuando se conmemorarán los 200 años del nacimiento de Alejo Peyret.

A través de este programa, la Municipalidad de Colón busca promover el conocimiento de la historia local, reconocer a quienes contribuyeron a construir la identidad de la comunidad y fortalecer la valoración del patrimonio cultural compartido por Colón, San José y toda la región.