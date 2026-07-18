Recuperan una motocicleta en Colón y encuentran un revólver oculto bajo el asiento

Un operativo policial realizado durante la mañana de este sábado en la ciudad de Colón permitió recuperar una motocicleta que había sido denunciada como sustraída. Durante la inspección del rodado, los efectivos encontraron un revólver calibre 32 oculto bajo el asiento.

El procedimiento comenzó cuando personal de la Jefatura Departamental, que realizaba tareas de prevención en la intersección de avenida Urquiza y calle Laprida, entrevistó a un hombre de 32 años, oriundo de Concepción del Uruguay. El ciudadano manifestó que le habían robado su motocicleta Gilera Smash.

A partir de la denuncia, se desplegó un operativo de búsqueda que permitió localizar un motovehículo con las mismas características en la zona de la explanada del puerto de Colón.

Al verificar los datos registrales, los policías constataron que la motocicleta figuraba inscripta a nombre de una persona domiciliada en la ciudad de Paraná. Durante la inspección del vehículo advirtieron que el asiento estaba parcialmente levantado y, al revisar el compartimiento, hallaron un revólver calibre 32. En el mismo lugar también encontraron una billetera con el Documento Nacional de Identidad del hombre que había denunciado el robo.

Informado de la situación, el fiscal de turno, Alejandro Perroud, dispuso el secuestro del arma de fuego para la realización de las pericias correspondientes. Además, ordenó que la motocicleta permanezca resguardada en dependencias policiales hasta que quien se presentó como damnificado acredite la titularidad o la legítima tenencia del rodado.