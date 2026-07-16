Allanamiento en Colón: secuestran cocaína, una balanza de precisión y elementos de fraccionamiento

Un allanamiento realizado en una vivienda de calle Tucumán al 400, en la ciudad de Colón, permitió el secuestro de cocaína, una balanza digital de precisión y otros elementos vinculados al presunto fraccionamiento de estupefacientes. El procedimiento se llevó a cabo en el marco de una investigación por un hecho delictivo iniciada a partir de una denuncia penal.

Según se informó, las tareas investigativas desarrolladas por personal de la Jefatura Departamental incluyeron trabajos de campo, análisis de distintos indicios y el entrecruzamiento de información, lo que permitió identificar a los presuntos involucrados en la causa. Durante la investigación también se estableció, de manera preliminar, que uno de los sospechosos estaría incumpliendo una medida de arresto domiciliario dispuesta por la Justicia.

Con los elementos reunidos, la magistratura interviniente autorizó un allanamiento y requisa domiciliaria en una finca ubicada sobre calle Tucumán. En el operativo, los efectivos secuestraron diversos objetos considerados de interés para el esclarecimiento de la causa.

Durante la requisa, además, fueron hallados elementos relacionados con la presunta comercialización de estupefacientes, por lo que intervino personal de la División Drogas Peligrosas. Los especialistas incautaron una balanza digital de precisión, una sustancia blanquecina que, tras ser sometida al test orientativo, dio resultado positivo para cocaína, además de elementos utilizados para el fraccionamiento y estiramiento de la droga.

En el domicilio fueron identificadas cuatro personas mayores de edad. Al verificar sus antecedentes, se constató que dos de ellas se encontraban cumpliendo medidas de prisión domiciliaria por disposición judicial.

La investigación continúa bajo las directivas de la Justicia, con el objetivo de determinar la responsabilidad de los involucrados y el alcance de los hechos investigados.