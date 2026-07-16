Detuvieron en Colón a un joven acusado de desobediencia judicial, daños y lesiones

Un joven de 23 años fue detenido en la noche del miércoles en la ciudad de Colón, en el marco de un operativo de prevención llevado adelante por personal de la Jefatura Departamental. Sobre el individuo pesaba una orden de detención emitida por la Justicia por una causa de desobediencia judicial, daños y lesiones.

El procedimiento se concretó cuando efectivos policiales interceptaron al sospechoso mientras caminaba por calle Chacabuco, entre Primera Junta y Alvear. Al verificar sus datos personales, se confirmó que era requerido por la Justicia.

Según surge de la investigación, días atrás el joven habría irrumpido de manera violenta en la vivienda de su expareja, incumpliendo una medida de prohibición de acercamiento que se encontraba vigente.

Durante ese episodio, además de ocasionar daños materiales en el domicilio, también habría agredido al hijo menor de la mujer, hechos que motivaron la intervención de la Unidad Fiscal y el pedido de detención.

Una vez concretada la aprehensión, y por disposición de la Unidad Fiscal de Colón, el joven fue trasladado a la Jefatura Departamental, donde quedó alojado a disposición de la magistratura interviniente, mientras continúan las actuaciones judiciales correspondientes.