El Municipio recibió a la agrupación «Sin Torta no hay Cumple» para acompañar su trabajo solidario

La Municipalidad de Colón recibió a integrantes de la agrupación solidaria «Sin Torta no hay Cumple», en un encuentro encabezado por el Secretario de Gobierno, Mariano Bravo, el Secretario de Desarrollo Humano, Juan Pablo Villalba, y la integrante del Área de Habilitaciones, Micaela Íbalo.

Durante la reunión, las integrantes de la agrupación compartieron el trabajo que vienen realizando desde hace siete años en la ciudad, acompañando a niños y niñas con meriendas, actividades recreativas y festejos de cumpleaños. Según explicaron, cada sábado desarrollan acciones solidarias en el sector de San Gabriel, generando espacios de encuentro, contención y alegría para las infancias.

El encuentro tuvo como objetivo conocer en mayor profundidad la tarea que lleva adelante la agrupación, fortalecer la articulación institucional y acompañar la difusión de sus próximas actividades, orientadas a reunir donaciones para la celebración del Día de las Infancias.

Desde «Sin Torta no hay Cumple» informaron que estarán presentes este fin de semana y el próximo en Plaza Artigas en el sector de juegos, donde recibirán donaciones, realizarán actividades para niños y niñas y pintarán caritas.

Todo lo recaudado será destinado a la organización del festejo previsto para el 22 de agosto, en el marco del Día de las Infancias.

Desde el Municipio se destacó la importancia de acompañar y visibilizar el compromiso de las organizaciones y agrupaciones comunitarias que trabajan de manera sostenida en beneficio de la comunidad, especialmente en acciones vinculadas a la niñez, la inclusión y la solidaridad.

Quienes deseen colaborar o conocer más sobre la tarea que realizan pueden encontrarlas en Instagram como @sintortanohaycumple.colon