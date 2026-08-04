Paola Paganini asumió como nueva Directora Departamental de Escuelas de Colón

La profesora Paola Paganini asumió este lunes como nueva directora departamental de Escuelas de Colón, en el marco de un acto en el que expresó su agradecimiento a quienes la acompañaron a lo largo de su trayectoria profesional y reafirmó su compromiso con la educación pública del departamento.

Durante la ceremonia, la flamante funcionaria agradeció el acompañamiento de su familia, amigos, compañeras y compañeros de trabajo, supervisores, equipos directivos y personal administrativo, además de reconocer la confianza depositada por las autoridades para asumir esta nueva responsabilidad.

En su discurso, Paganini delineó los principales ejes que marcarán su gestión, entre ellos la cercanía, la escucha activa y la presencia en cada una de las escuelas del departamento. Asimismo, remarcó la importancia del trabajo articulado entre la Dirección Departamental, las Supervisiones y los equipos directivos.

También puso el foco en el acompañamiento de las trayectorias educativas de los estudiantes y en el reconocimiento de la labor cotidiana de quienes enseñan en las instituciones escolares.

En ese sentido, señaló que su gestión estará alineada con los objetivos del Plan Educativo Provincial 2023-2027, orientado a fortalecer los aprendizajes, priorizar la alfabetización, valorar la primera infancia y jerarquizar la tarea docente.

Al cerrar su mensaje, la nueva directora departamental expresó su deseo de que, al finalizar su gestión, «podamos mirar hacia atrás, sentir que dejamos algo mejor de lo que encontramos y que, por sobre todas las cosas, pusimos a nuestros estudiantes en el centro de cada decisión».