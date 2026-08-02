Aprehendido en Colón por violar una restricción de acercamiento a su madre

Un hombre de 41 años fue aprehendido este domingo por la tarde en la ciudad de Colón, acusado de incumplir una medida judicial que le prohibía acercarse a su madre.

El procedimiento se llevó a cabo durante una recorrida preventiva de personal policial en las inmediaciones de un domicilio ubicado sobre calle Araujo Penón. Allí, los efectivos observaron al hombre, oriundo de la localidad bonaerense de Wilde, ingresar al edificio donde reside su progenitora.

Según informaron fuentes policiales, el individuo logró llegar hasta las inmediaciones del departamento, aunque fue interceptado y demorado antes de que pudiera ingresar a la vivienda.

Tras verificar su situación, los uniformados constataron que sobre el hombre pesaban medidas restrictivas vigentes, dispuestas por el Juzgado de Familia de Colón, que le impedían mantener contacto o acercarse a su familiar.

Informada de lo sucedido, la fiscal de turno, Noelia Batto, ordenó su inmediata aprehensión por el supuesto delito de desobediencia judicial.

El detenido fue trasladado a la Jefatura Departamental Colón, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.